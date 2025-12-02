U Links poslovnici u Arena Park centru održano je ekskluzivno predstavljanje najnovijih Garmin pametnih satova: Fēnix 7, Fēnix 8, Venu 4 i Venu X1. Event, organiziran u suradnji Garmina i Linksa, okupio je ljubitelje tehnologije i zdravog života s ciljem da im približi uređaje koji omogućuju brigu o zdravlju i savršenoj formi tijekom cijele godine.

„Garmin satovi dizajnirani su tako da pružaju relevantne i korisne podatke u svakom trenutku dana -tijekom spavanja, raznih aktivnosti, oporavka ili odmora. Naš cilj je korisnicima ponuditi tehnologiju koja im pomaže razumjeti njihovo tijelo kako bi donosili bolje odluke za svoje dugoročno zdravlje i dobrobit", istaknuo je Neven Čolić, direktor tvrtke Garmin Hrvatska.

Garmin uređaji ne prate samo vrijeme, već i vaš životni ritam

Već dugi niz godina kao pionir na tržištu Garmin donosi tehnologiju koja je saveznik u održavanju forme, praćenju zdravlja i isticanju osobnog stila. Garmin satovi nisu samo gadgeti, oni su lifestyle partneri koji motiviraju na kretanje, balans i dobrobit kroz cijelu godinu.

Posjetitelji su imali priliku istražiti Garmin pametne satove te testirati njihove funkcije uz vodstvo stručnjaka.

"U Linksu vjerujemo da briga o zdravlju traje cijele godine. Suradnja s Garminom omogućuje nam da korisnicima ponudimo tehnologiju koja potiče kretanje, podržava zdrave navike i poboljšava kvalitetu života. Ovo je za nas važan korak u širenju ponude koja donosi stvarnu vrijednost.", izjavio je tim povodom Valentino Nanić, voditelj maloprodajnog kanala.

Garmin spaja najbolje značajke i tehnologiju u multisport GPS pametnom satu fēnix 7 vrhunskog dizajna i performansi koji se može nositi tijekom cijelog dana. Za one koji traže još više tu je fēnix 8, sat namijenjen profesionalcima i svima koji vole samo najbolje. Izrađen je od izdržljivih materijala, prilagođen najzahtjevnijim uvjetima i opremljen naprednim funkcijama treninga snage, navigacije i praćenja zdravlja, a dostupan je u verziji sa svijetlim AMOLED zaslonom ili zaslonom sa solarnim punjenjem.

Venu 4 serija satova idealan je izbor za rekreativce koji žele pouzdan pametni sat s naprednim funkcijama praćenja zdravlja, svakodnevnih navika i kondicije, a koji im pomaže da bolje razumiju svoje tijelo i donose zdravije odluke.

Model Venu X1 ima najveći zaslon u Garminovoj ponudi i najtanje kućište te odgovara muškoj publici koja preferira elegantniji dizajn uz sve prednosti pametnog sata.

Kroz isprobavanje uređaja, razgovor sa stručnjacima i iskustvo iz prve ruke, posjetitelji su otkrili kako Garmin pametni satovi mogu postati pouzdan saveznik u stvaranju svakodnevnih navika koje postaju temelj trajnog balansa.

Posjetitelji su na dan događanja također mogli iskoristiti i popusti do 40 % na odabrane Garmin modele, kao i ostvariti ekskluzivne dodatne bodove za kupnju u poslovnici.