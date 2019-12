HUSH HUSH market u božićnom ruhu i ove godine donosi nove poslastice za ljubitelje kvalitetnog domaćeg dizajna i kreativnih proizvoda. Organizatori izložbeno-prodajnog sajma ovog su puta okupili 15 izlagača koji će posjetiteljima ponuditi modne dodatke za žene i muškarce, umjetničku keramiku, dekoracije za dom, sofisticirani nakit te elegantne komade odjeće.

Među već poznatim imenima izlagača su The All, Torba, Vitrum in Fabula, Mustra, LP design, Tanja dela Nešto, GoRetro, Iva Art & Design,MaamConcrete, Zizou, sajam ugošćuje prvi put i beogradskog dizajnera drvenih modnih dodataka za muškarce BowtieWooden style, dizajnericu i ilustratoricu Issa Arts koja na veseo, šaljiv, ali i emotivan način ilustrira svakodnevne zgode i nezgode iz života, čakovečki umjetnički dvojac brenda Narteos koji će vas oduševiti kolorističkim dodacima za dom, a unikatne i neobične komade kožne galanterije upotpunjene fotografijama detalja naših otoka također prvi put na sajmu predstavlja dizajnerica Bags by Kristina.

Veseli činjenica da je ideja HUSH HUSH marketa za predstavljanjem domaćeg dizajna zaživjela kako među publikom tako i među kreativcima koji se svake godine rado odazovu sudjelovanju, pa je tako sajam sada već postao stalna ponuda u gradu Zagrebu.

HUSH HUSHmarket otvoren je za posjetitelje od petka, 6. prosinca do nedjelje, 8. prosinca od 10-21 sati na već poznatoj adresi kreativne oaze u zagrebačkoj Ilici 15/1.

Dođite i guštajte s kreativcima uz čašicu kuhanog vina!

Više informacija o samom eventu potražite na društvenim mrežama!