Od utočišta na obali do privlačnih kulturnih prijestolnica: Booking.com otkriva popularna odredišta za 2025. godinu

Od promatranja zvijezda do traženja uzbuđenja ili istraživanja kulturnih poveznica, iskustva putovanja za kojima žudimo i odredišta prema kojima težimo neprestano se razvijaju. Prema Booking.com-ovom godišnjem istraživanju predviđanja za putovanja* 67 % putnika će u 2025. godini preispitivati način na koji putuju i prkositi konvencijama kako bi otkrili odredišta s manje gužve 60 % putnika odabralo je luksuzno opuštanje kojim se usporava starenje, dok se 54 % putnika odlučilo za više noćnih aktivnosti kako bi pobjegli od sve viših temperatura. U godini pred nama putnici će namjerno dovoditi u pitanje ​​tradicionalne norme putovanja uranjajući u nove avanture, prepuštajući se iskustvima u zračnim lukama (umjesto da samo prođu kroz njih) i mijenjajući suputnike. Booking.com, jedna od vodećih svjetskih platformi za putovanja, uz godišnja se predviđanja pozabavila i svojim uvidima koja se temelje na podacima** kako bi otkrila skrivene dragulje i neočekivane užitke koje će zasigurno postati glavna odredišta za odmor tijekom 2025. godine.

Trst, Italija

Nekoć smatran jednom od najvažnijih luka na svijetu, grad Trst u sjeveroistočnoj Italiji posjetiteljima nudi 46 km obale u čijem se zaleđu proteže mješavina livada, šuma i stjenovitih krajolika. Položaj između Jadranskog mora i Slovenije stvorio je kulturu koja je jedinstvena mješavina talijanskih, slovenskih i austrijskih utjecaja, što se odražava u arhitekturi i povijesnim znamenitostima. Posjetitelje ove dubokomorske luke potičemo da posjete trg Piazza Unità d'Italia, špilju Grotta Gigante i dvorac Miramare kako bi u potpunosti doživjeli zadivljujuće okruženje i kulturu grada ili da pođu u nezaboravan obilazak jedinog očuvanog špiljskog dvorca u Europi, Postojnske jame i Predjamskog dvorca. I aktivni putnici će naći mnogo toga za sebe uz brojne staze za lagano planinarenje s pogledom na razvedenu obalu. Val Rosanda, dolina smještena na granici Italije i Slovenije, poziva na izazovno pješačenje, dok je zaljev Sistiana, otprilike 20 minuta vožnje zapadno od Trsta, slikovito mjesto za uživanje u večernjoj šetnji u sjeni okolnih planina.

Gdje boraviti: ako želite upiti što više tršćanske kulture, savršen će objekt biti Seven Historical Suites. Smješten u srcu grada između Kanala Grande i trga Piazza Unità, ovaj je aparthotel udaljen nekoliko minuta hoda od gradskog željezničkog kolodvora. Svaki je apartman jedinstven, a dizajn i ambijent uređenja nadahnuti su arhitekturom, umjetničkim djelima i povijesnim simbolima iz sredine dvadesetog stoljeća.

Sanya, Kina

Smješten na otoku Hainan, najjužnijoj kineskoj pokrajini, grad Sanya može se pohvaliti mekim pješčanim plažama i čistim morem koji se nadovezuju na planinske krajolike. Poznat kao „kineski Havaji", grad nudi 20 kilometara obale i cjelogodišnju toplu klimu s 2500 sunčanih sati. Ne propustite njegova čuda prirode i kulturne spektakle, od prašumskog tropskog parka Yanoda, špilja Nanshan Daxiaodongtian i nacionalnog parka Sanya Paddy Field do zadivljujućih predstava u Sanya Romance Parku. Uz obilje termalnih izvora posjetitelji mogu uroniti u geotermalna blaga Sanye, uključujući vruće izvore Nantian, zaljev Yalong i otok Wuzhizhou, dok dvodnevni rafting i pješačka tura do kanjona Hainan Wuzhishan s ručkom nudi jedinstven uvid u lokalni krajolik i kulturu.

Gdje boraviti: putnici se mogu buditi uz žubor valova u hotelu The Ritz-Carlton Sanya, Yalong Bay. Yalong Bay Tropic Paradise Forest Park i Yalong Bay Central Square, koji se nalaze u okrugu Yalong Bay National District, lako su dostupni iz objekta. Uz sofisticirane sobe i apartmane, od kojih većina nudi pogled na predivno Južnokinesko more, hotel raspolaže s pet vanjskih bazena, dva teniska terena, osam luksuznih restorana te jednim od najvećih spa centara u regiji.

João Pessoa, Brazil

Na najistočnijoj točki Južne Amerike smjestio se João Pessoa, poznat kao „Vrata sunca". Smatra se jednim od najzelenijih mjesta na svijetu, a putnici se mogu diviti prirodnim ljepotama grada tako što će posjetiti Jardim Botânico i Parque Zoobotânico Arruda Câmara, dok se oni koji svoj dan žele posvetiti kulturi mogu zaputiti u povijesni Centro Historico De Joao Pessoa i brojne prekrasne crkve grada, među kojima je i Igreja São Francisco. Za opuštanje se nude Picãozinho, Seixas i Caribessa, popularni bazeni tik uz obalu, dok su otok crvenog pijeska (Ilha de Areia Vermelha) i plaža aligatora (Praia do Jacaré) nezaobilazna mjesta za upijanje sunca. Putnici mogu posjetiti i tržnicu Tambaú kako bi saznali više o lokalnim rukotvorinama, uključujući vezenje, grnčariju i tehnike kukičanja. Kao alternativu posjetitelji mogu uživati u kulturnom obilasku na katamaranu s Forró glazbom na rijeci Paraíbi i u tradicionalnim jelima koja se poslužuju te se upoznati s umijećem plesa uz taktove brazilskog glazbenog žanra forra.

Gdje boraviti: objekt Oceana Atlântico Hotel, smješten pored plaže Caribessa u gradu João Pessoa, putnicima nudi ugodan i luksuzan boravak daleko od gradske vreve. Budući da je riječ o jedinom gradskom hotelu na samom pijesku i s ekskluzivnim pristupom plaži, gosti mogu s lakoćom uživati ​​u nizu lokalnih aktivnosti na vodi ili poći na krstarenje i otkriti aligatore koji nastanjuju grad. Ovaj smještajni objekt ima sve za zabavu gostiju, od pomno biranih gastronomskih doživljaja i područja za razonodu do grijanih i opuštajućih hidromasažnih bazena te kina u sklopu objekta.

Tromsø, Norveška

Smješten 350 km sjeverno od Arktičkog kruga, Tromsø je najveći grad sjeverne Norveške, hvaljen kao jedno od najboljih odredišta za gledanje polarne svjetlosti i fenomena ponoćnog sunca - ali ne u isto doba godine. Među bogatim biljnim i životinjskim svijetom, pitoresknim krajolicima i veličanstvenim fjordovima jedinstvenu perspektivu norveške divljine steći ćete tako da iskoristite ovu priliku za dresuru štenaca aljaškog haskija u Tromsøu. Kad je riječ o samom gradu, Tromsø je poznat po povijesnim drvenim nastambama i dom je jedne od najvažnijih skupina carskih kuća u zemlji, a najstarija među njima datira iz 1789. godine. Kao mjesto za pomlađivanje posjetite Pust, plutajuću saunu u srcu luke Tromsø s pogledom na Arktičku katedralu.

Gdje boraviti: za putnike koji izbjegavaju sunce i biraju mračnije noći, stakleni krovovi i divovski panoramski prozori u objektu Aera - Glass cabins potiču lutalice da urone u noćno nebo. Budući da se više od polovine putnika ( 62 %) zanima za posjet odredištima s tamnim nebom*, u 2025. mnogi će se putnici odlučiti za iskustva nesmetanog promatranja zvijezda (72 %) i kozmičkih događaja koji se zbivaju jednom u životu (59 %). Planinske se kuće kreću od koliba u stilu smještaja s doručkom do studio apartmana koji raspolažu potpuno opremljenom kuhinjom. Nakon spokojne noći provedene u promatranju polarnog svjetla gosti mogu uživati ​​u planinarenju i skijanju u blizini, kao i u lokalnoj norveškoj kuhinji u restoranu u sklopu objekta. Kako bi istraživali okolicu objekta, posjetiteljima se preporučuje najam automobila, koji se može preuzeti po dolasku u zračnoj luci Tromsø Langnes.

Willemstad, Curaçao

Nedaleko od obale Venezuele nalazi se Curaçao, netaknuti otok koji obiluje dramatičnim liticama, profinjenim zaljevima i epskim prizorima Karipskog mora. Njegov energični glavni grad, Willemstad, odlikuje se kolonijalnim zgradama obojenim pastelnim bojama, živahnim tržnicama i uvalama s plažama. Idealan dan započnite uživanjem u prepoznatljivim jelima Willemstada, kao što je crveni snaper s palentom na uličnoj tržnici Plasa Bieu, i nastavite samostalnim obilaskom tijekom kojega ćete se diviti očaravajućoj uličnoj umjetnosti grada ili se popeti na utvrdu Rif Fort i uživati u pogledu. Willemstad, nekadašnje nizozemsko trgovačko naselje, danas je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine zahvaljujući očuvanju povijesne jezgre i luke. Oni koji se žele bolje upoznati s kolonijalnom povijesti otoka trebali bi isprobati Bez čekanja u redu: ulaznicu za muzej Kurá Hulanda kako bi saznali više o transatlantskoj trgovini robljem i razgledali drevne artefakte iz velikih carstava zapadne Afrike.

Gdje boraviti: putnici kojima se sviđa živopisna estetika Willemstada trebali bi uživati ​​u boravku u slikovitom hotelu Curaçao Gardens. Okružen bujnim zelenilom, ovaj pastelno obojen objekt nudi svijetle i prozračne apartmane, plitki tropski bazen i rascvjetan vrt. Goste samo nekoliko minuta hoda dijeli od nekih od najpoznatijih atrakcija grada, uključujući most kraljice Emme i plutajuću tržnicu.

Tignes, Francuska

Tignes, vrhunsko odredište za odmor u francuskim Alpama, cjelogodišnje je igralište za one koji traže avanturu, idealno za 23 % pripadnika baby boom generacije koji su naveli da će 2025. posjetiti pustolovnija odredišta. Tijekom zime skijanje i snowboarding imaju glavnu riječ na 300 km staza u regiji, no Tignes te aktivne boomerske putnike, koji žele istražiti konjičke staze (31 %) ili pješačiti nekim od najvećih svjetskih mreža planinarskih staza (18%), neće razočarati ni kada budu putovali tijekom toplijih mjeseci 2025. godine. Izvan sezone posjetitelji mogu otići na jezero na popodnevnu odbojku na pijesku, opustiti se na festivalu vina u Tignesu u kolovozu ili istraživati obližnja sela Le Lavachet, Le Lac i Val Claret. Bez obzira na godišnje doba, živahna après-ski scena u Tignesu nudi obilje tradicionalnih alpskih delicija, suncem okupane terase, barove i klubove za ples do svitanja. Iako je nakon što stignete u Tignes dostupno obilje aktivnosti na stazama i izvan njih, njegov zabačen položaj znači da će putnici morati dobro isplanirati svoje putovanje, a najam automobila moguć je u zračnim lukama Ženeva, Chambery ili Grenoble.

Gdje boraviti: Les Suites - Maison Bouvier nalazi se u srcu Val Clareta u okviru nacionalnog parka Vanoise. Objekt putnicima nudi luksuzno iskustvo te raspolaže unutarnjim bazenom i spa sadržajima u kojima mogu uživati ​​svi gosti, a iznad svakog apartmana nalaze se dnevni boravak i balkoni s pogledom na planine koje oduzimaju dah. Bilo da ste se zaputili na skijaške padine tijekom zimskog odmora ili tražite opušteno ljetno planinarenje i osvježavajuće kupanje u alpskom jezeru, ovaj se smještajni objekt nalazi usred svega što Tignes nudi.

San Pedro de Atacama, Čile

San Pedro de Atacama, koji se odlikuje istinskom geološkom raznolikošću, može se pohvaliti kanjonima od pješčenjaka, slanim ravnicama načičkanim plamencima, gejzirima iz kojih izbija para i vulkanskim vrhovima. Smješten u sjevernom Čileu na nadmorskoj visini od 2400 metara, taj se mali pustinjski gradić nalazi na jednom od najsušnijih mjesta na svijetu te je oaza uskih ulica i zgrada od sirove opeke. San Pedro de Atacama savršeno je odredište za putnike koji žele produbiti svoju povezanost sa svijetom prirode, pronaći mir i opustiti se. Da bi istražili okolna čuda prirode, uključujući netaknutu pustinju Atacama u njezinu punom sjaju, putnici bi trebali razmisliti o najmu automobila. Imajući u vidu veliku nadmorsku visinu gradića i izostanak svjetlosnog onečišćenja, ovaj mali grupni astronomski obilazak u San Pedru de Atacama nudi istinski jedinstvenu i nezaboravnu noć pod zvijezdama. To je idealno mjesto za gotovo dvije trećine (62 %) putnika koji razmišljaju o posjetu odredištima s tamnim nebom. Mjesečeva dolina, Laguna Cejar i vrući izvori Puritama također su zadivljujući prizori koji se ne smiju propustiti i koji naglašavaju krajolik pun iskrivljenih, vjetrom isklesanih kamenih formacija, pješčanih dina i nazubljenih grebena karakterističnih za tu regiju.

Gdje boraviti: objekt Terrantai Lodge, smješten u povijesnoj jezgri gradića San Pedro de Atacama, mirno je i opuštajuće utočište. Prekrasno izgrađen od prirodnog kamena i opremljen atraktivnim drvenim namještajem i ukrasima pruža pravu domaću atmosferu. Unutrašnjost objekta oaza je mira puna wellness sadržaja u kojima gosti mogu uživati, od dnevnih satova joge do elegantne knjižnice u kojoj se poslužuje svježi organski čaj. Kada putnici budu spremni izaći i istražiti okolinu, u blizini će im biti popularna ulica Rua Caracoles puna umjetničkih galerija, trgovina i restorana.

Naha, Okinawa, Japan

Naha na izvornom jeziku otoka Okinawe znači „otvoreno polje", no ovaj kozmopolitski grad uvelike je prerastao svoje korijene. Naha, glavni grad Okinawe, prepuna je fascinantnih kontrasta, među kojima su i povijesni dvorac Shuri i užurbana ulica Kokusai puna trgovina umjetninama i rukotvorinama. Posjetitelji mogu uživati u lokalnoj kuhinji, u okviru koje se nude goya champuru, naglo prženo jelo od gorke dinje s tofuom, jajetom i svinjskom potrbušinom; taco riža i soki soba, rezanci sa svinjskim rebarcima. Ako želite vidjeti i raditi više, Okinawa World jedinstven je tematski park koji demonstrira kulturu grada i u kojem se nalazi špilja Gyokusendo, koja je među najvećim špiljskim sustavima u Japanu. Spokojna šetnja kraljevskim vrtom Shikina-en pruža prekrasan primjer tradicionalnog uređenja okoliša u stilu tipičnom za otočje Ryukyu. Za ljubitelje uzbuđenja ovo dvosatno privatno iskustvo Gorilla kartinga na Okinawi izvrstan je način da projurite gradom uživajući u znamenitostima. Putnici mogu i unajmiti automobil i nakon kratke vožnje stići do jedne od prekrasnih plaža Okinawe s tirkiznim morem savršenim za plivanje i ronjenje s bocom ili maskom i disaljkom.

Gdje boraviti: uhvatite lagani otočni ritam u mirnom i nježnom okruženju hotela Okinawa EXES Naha, koji japansku kulturu spaja s kulturom otočja Ryukyu. Uz sezonski vanjski bazen stvoren za izležavanje, ovaj hotel s pet zvjezdica idealan je za prelazak u stanje zena. A budući da ih od centra grada dijeli samo kratka vožnja taksijem ili autobusom, posjetitelji mogu birati hoće li obilaziti znamenitosti ili se prepustiti i opustiti.

Villajoyosa, Španjolska

Villajoyosa u provinciji Alicante na jugoistoku Španjolske pitomi je kutak regije Costa Blanca koji je zadržao suštinu svoje bogate ribarske baštine. Ulice obrubljene prekrasnim palmama protežu se nad tihim pješčanim plažama okruženim kućama prepoznatljivih boja, koje su se u prošlosti bojile u skladu s brodovima, što je ribarima pomagalo da s mora uoče svoj dom. Upijte povijest grada posjetom nekom od glasovitih mjesta, poput gotičke crkve Nuestra Señora de Asunción i arheoloških znamenitosti Toranj križa i Toranj svetog Josipa. Oni koji žele dublje upoznati regionalnu kulturu, a osobito njezinu kuhinju, trebali bi se uputiti na kratku vožnju do Alicantea i poći na ovaj poludnevni vođeni povijesni obilazak s kušanjem tapasa, koji uključuje posjet lokalnom restoranu s tapasima radi isprobavanja prepoznatljivih jela tog područja, kao što su arroz con costra, riža zapečena u pećnici, olleta, izdašno varivo kuhano s raznim grahoricama i mesom te tuna mojama, filetirana usoljena tuna.

Gdje boraviti: ništa ne odiše spokojem kao Suites at Sea, objekt na samo nekoliko minuta hoda od centra grada i na izvrsnoj lokaciji uz more. Apartmani raspolažu dobro opremljenom kuhinjom i prostranim dnevnim boravkom, a neki od njih imaju i terasu za opuštanje na suncu. Ekološki osviješteni putnici posebno će cijeniti samodostatnost zgrade, koja proizvodi vlastitu solarnu energiju za potporu sustavu hlađenja i grijanja.

Houston, Sjedinjene Američke Države

Kao četvrti najveći grad u Sjedinjenim Američkim Državama, Houston, ili 'H-Town', nudi jedinstvenu kombinaciju južnjačke gostoljubivosti i kulturne živahnosti. Od umjetničke četvrti Montrose, poznate po živahnoj glazbenoj i i LGBTQ+ sceni, do šarenog East Enda s bogatom latinoameričkom kulturom, grad nudi raznolika mjesta na kojima će svaki posjetitelj pronaći nešto za sebe. Svjetski poznata gastronomska scena Houstona, muzeji i bujna glazbena kultura čine ga dinamičnom urbanom destinacijom. Za one koji nemaju puno vremena, NASA Space Center Admission Plus Houston Tour nudi praktičan način za istraživanje glavnih atrakcija grada uz posjet NASA-inom Johnson Space Centeru. Iza granica grada, Greater Houston otvara vrata šireg iskustva Teksasa. U manje od sat vremena putnici mogu doći do Galvestona, gdje se povijesni šarm susreće s prostranim plažama Gulf Coast. Scenske vožnje kroz tipične teksaške krajolike otkrivaju skrivene dragulje poput malih gradića, prostranih rančeva i prostranih prerija.

Gdje boraviti: Smješten u samom srcu grada, Reside Houston nudi modernu udobnost i povijesni šarm. Smješten u lijepo obnovljenoj Art Deco zgradi, ovaj butik hotel nudi prostrane, loft-stil sobe s visokim stropovima i industrijskim šikom, odražavajući jedinstvenu arhitektonsku baštinu tog područja. Gosti su samo nekoliko koraka udaljeni od vibrirajuće energije Houstona, gdje se sleek neboderi susreću s kulturnim znamenitostima poput Kazališnog okruga i parka Discovery Green. Bilo da posjetitelji žele istraživati gradske četvrti, restorane ili muzeje, ovaj elegantan smještaj nudi savršenu bazu za one koji žele doživjeti sve što Houston nudi.