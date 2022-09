Svaka žena ponekad osjeća bol tijekom seksualnog odnosa. INTIMINA objašnjava zašto

Dispareunija je drugo ime za bolan seksualni odnos. Čak i ako niste čuli za ovo stanje, velika je vjerojatnost da ste ga iskusili barem jednom. O čemu se radi? Bol tijekom spolnog odnosa ili dispareunija može se pojaviti u obliku blage nelagode, ali i kao intenzivna bol. Bez obzira na jačinu boli, ona može negativno utjecati na vaše fizičko i psihičko zdravlje.

Istraživanja pokazuju da do 30% žena doživi dispareuniju tijekom života, što može zvučati obeshrabrujuće obzirom na to da seks povezujemo s užitkom i zadovoljstvom, a ne s boli.

Bol tijekom seksa odnosi se na bol tijekom penetracije, no ona može potrajati i nakon seksa. Bez obzira na problem, ako se događa učestalo, preporučujemo da posjetite ginekologa.

Najučestaliji uzroci bolnog seksa:

Spolno prenosive bolesti

Spolno prenosive bolesti su infekcije koje se obično prenose nezaštićenim spolnim odnosom (seks bez kondoma), ali se mogu proširiti s usta na genitalije, ili rjeđe, s ruku na genitalije. Simptomi spolno prenosivih bolesti obično se manifestiraju kao iscjedak, osjetljivost, svrbež itd. Također, može doći do boli tijekom seksualnog odnosa. Liječenje je obavezno bez obzira na simptome jer neliječene spolno prenosive bolesti mogu dovesti do neželjenih dugoročnih posljedica.

Upale i kožni problemi

Uzrok problema s kožom može biti spolno prenosiva bolest, ali može biti znak neuravnotežene vaginalne flore, pojačanog rasta gljivica ili gljivične infekcije. Srećom, postoji jednostavno rješenje - probiotici i topikalna kreme, i to je to.

Ozljeda, iritacija

Uzroci traume i ozljeda kao što su epiziotomija, carski rez, endometrioza, histerektomija, miomi, upalna bolest zdjelice, prolaps zdjeličnog dna i drugi, mogu oštetiti zdjelično dno. Takve ozljede mogu uzrokovati nelagodu, pa čak i bol.

Vaginizam

Vaginizam je stanje u kojem se mišići oko vaginalnog otvora nehotično grče, čineći penetraciju teškom i bolnom. Uzroci mogu biti različiti, no obično uključuju psihičke i fizičke poteškoće koje treba razmotriti i liječiti.

Vaginalna suhoća

Nakon isključivanja drugih uzroka, najvjerojatniji uzrok bolnog seksa je nedovoljna vlažnost rodnice. Radi se o čistoj fizici: bez dovoljno vlažnosti, trenje može dovesti do nelagode. Što može pomoći? Predigra. Kad mislite da vam je dovoljno predigre, igrajte se još malo. I koristite lubrikant, puno lubrikanta.

Niske razine estrogena često dovode do vaginalne suhoće. To znači da će vaša prirodna vlažnost varirati ovisno o fazi vašeg menstrualnog ciklusa. Vjerojatno ćete najpripremljeniji biti za seks u vrijeme ovulacije. To također znači da će određene faze života - poput perimenopauze - zahtijevati češću upotrebu lubrikanta, ali to nije razlog za strah ili brigu.

Koje je rješenje?

Nakon što ste provjerili sa svojim ginekologom i isključili bilo kakve fizičke uzroke, možete pokušati promijeniti način života kako biste se lakše nosili s boli.

Kao i u svakom odnosu, komunikacija je ključna. Otvoreno razgovarajte s partnerom o tome što vam je ugodno ili neugodno, što uzrokuje bol i što vam pomaže da se opustite. Otvoreni razgovor može biti izazov, ali vaša veza i seksualni život će imati velike koristi od toga.

Kada je u pitanju sami seksualni odnos, postoji nekoliko stvari koje vam mogu pomoći da bude ugodniji:

Krenite polako. Predigra je vaš najbolji prijatelj. Više predigre znači više vlažnosti, opušteniju atmosferu i veći libido. Želite biti u potpunosti zagrijani prije nego što krenete dalje na penetraciju.

Ponekad sve ovo nije dovoljno, i to je u redu. Uvijek možete koristiti lubrikante kako biste seks ugodnim i udobnim. Postoji mnogo različitih vrsta koje možete izabrati, stoga slobodno eksperimentirajte dok ne pronađete onu koja vam najviše odgovara.

Imajte na umu da različite seks poze mogu biti više ili manje bolne. Pronađite onu koja je najbolja za vas (neke žene preferiraju biti gore kako bi mogle kontrolirati dubinu penetracije). Ovo je savršena izlika da isprobate nešto novo i uzbudljivo što se do sada niste usudili.

Ako se čini da ništa ne funkcionira i ne postoji glavni problem, možda je vrijeme da pronađete druge načine za intimnost. Seks nije samo penetracija; on može imati mnoge oblike. Pustite mašti na volju - od senzualnih masaža do vrućih dodira; nebo je vaša granica.