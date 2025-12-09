Recept chefa Mandarića za ostatke pečene purice s mlincima što bi trebali znati

Blagdanski stolovi u mnogim dijelovima Hrvatske često uključuju puricu ili neku drugu vrstu mesa u kombinaciji s mlincima - jelo koje poziva na obiteljsko okupljanje i druženje. No, iza svečane trpeze nerijetko ostaje višak hrane.

Prema službenim podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, u Hrvatskoj se godišnje baci oko 286.000 tona hrane, a čak 76 % tog otpada nastaje u kućanstvima. Tijekom blagdana količina bačene hrane raste jer želja da „ništa ne nedostaje" često preraste u prekomjernu kupnju i pripremu.

Zato je ove godine chef Mario Mandarić, ambasador inicijative Biraj zeleno, osmislio recept kojim želi inspirirati građane da ostatke hrane pametno iskoriste i prenamjene u nova jela. Tako će spasiti hranu, ali i svoj kućni budžet jer neće baciti namirnice koje su kupili i platili. Ne manje važno, korištenjem ostataka hrane smanjuje se i utjecaj na okoliš.

Njegov kulinarski pristup temelji se na ideji da svaka namirnica ima vrijednost te da se uz malo kreativnosti može iskoristiti do kraja, bez stvaranja otpada. Upravo su ga ove vrijednosti povezale s kompanijom Nestlé, koja već šestu godinu zaredom provodi inicijativu Biraj zeleno, a edukativnim radionicama, praktičnim savjetima i ukusnim receptima inspiriraju javnost na male, ali značajne promjene. Zato je chef Mandarić osmislio recept za hrskave krokete od božićnog mesa s kremastim umakom od mlinaca - savršeno rješenje za prenamjenu blagdanskih ostataka.

Sastojci (za 4 osobe)

Za krokete:

300 g ostataka pečenog mesa (purica, odojak, patka...)

1 manji luk, sitno nasjeckan

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan

1 žlica senfa

1 jaje

2 žlice krušnih mrvica + dodatno za paniranje

Sol, papar

Malo svježeg peršina

Ulje za prženje

Za umak od mlinaca:

100 g mlinaca (iskoristite ostatke od ručka)

200 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica maslaca

Sol, papar

Po želji: par kapi limuna ili senfa za svježinu

Priprema:

Meso sitno nasjeckajte ili usitnite vilicom. Dodajte luk, češnjak, senf, jaje, krušne mrvice, peršin, sol i papar. Formirajte male kuglice ili valjčiće. Uvaljajte ih u krušne mrvice i ostavite 10 minuta u hladnjaku da se stegnu. Pržite ih na srednje jakoj vatri dok ne postanu zlatno-hrskavi. U međuvremenu napravite umak: mlince natrgajte na sitno, prelijte vrhnjem, dodajte maslac i kuhajte tri do četiri minute dok se ne zgusne u kremu. Začinite solju, paprom i, ako želite, par kapi limuna. Serviranje: umak stavite na dno tanjura, na njega posložite krokete i završite s malo maslinova ulja i svježeg peršina.

Savjet:

Ako imate i ostatke povrća (krumpir, mrkvu), nasjeckajte ih i dodajte u smjesu za krokete.