An der Goldgrube (rudnik zlata) - tako glasi adresa sjedišta BioNTecha u Mainzu. To je ime dugo bilo znakovito za poslovanje ove biotehnološke tvrtke iz Njemačke. 2022. godine BioNTech je s cjepivom protiv korone Comirnaty ostvario dobit od više od deset milijardi eura.

No to danas više nije tako. Cjepiva protiv COVID-a su manje tražena bez lockdowna i policijskog sata. Nedavno je BioNTech prijavio neto gubitak za prvo polugodište od 1,1 milijardu eura. Kod konkurenta iz SAD-a Moderne situacija je slična, s minusom od 1,3 milijarde američkih dolara u prvih šest mjeseci ove godine.

Povratak istraživanju raka

Razlozi su očiti: "Koronavirus je još uvijek tu, ali smo svi nekako imunizirani, pa posao sada pada", kaže Stefan Riße, strateg tržišta kapitala u tvrtci za upravljanje imovinom Acatis.

Posljedica: tvrtke poput BioNTecha i drugih vraćaju se svojim izvornim korijenima, istraživanju raka. Velika nada je da bi jednog dana cijepljenje protiv raka moglo biti moguće pomoću mRNA tehnologije. Osim toga, žele razviti blaže terapije od današnje kemoterapije.

BioNTech: svake godine novi lijek protiv raka

BioNTech i dalje planira da do 2026. godine bude odobren njegov prvi lijek protiv raka. Nakon toga bi svake godine trebao biti odobren jedan novi. "Napredujemo prema našem cilju da postanemo tvrtka s odobrenim lijekovima protiv raka i zaraznih bolesti", rekao je izvršni direktor i suosnivač Ugur Sahin.

Samo u drugom tromjesečju ova tvrtka je prema vlastitim podacima uložila 525,6 milijuna eura u "aktivnosti nevezane uz COVID-19", prije svega u onkologiju i sredstva protiv zaraznih bolesti - što je bilo oko 90 posto svih troškova istraživanja i razvoja.

Brza dobit trenutno nije na vidiku

Acatisov analitičar Riße smatra da ovi kratkoročni gubici nisu zabrinjavajući. "Tvrtka radi na dugoročnim, revolucionarnim lijekovima", kaže on. Prilično nezapaženo od šire javnosti BioNTech dobro napreduje, smatra Riße: "BioNTech radi na 41 lijeku, od kojih su već dva u posljednjoj fazi kliničkog ispitivanja."

Ova tvrtka je objavila da je jedan lijek protiv uznapredovanog melanoma, crnog raka kože, dosad pokazao pozitivne rezultate. "No sve u svemu biotehnološka industrija trenutno nije pogodna za kratkoročne ulagače koji traže brzu dobit", kaže stručnjak za tržište kapitala.

Ulagači žele zaraditi na injekcijama za mršavljenje

Zato su se investitori već odavno usmjerili na novi omiljeni proizvod: injekcije za mršavljenje. Proizvođači poput Novo Nordiska i Eli Lillyja visoko su na cijeni - i zamijenili su biotehnološku industriju kao nove perspektivne tvrtke za dobru zaradu. Vrijednost dionica Novo Nordiska se od 2020. godine učetverostručila, dok su dionice američkog farmaceutskog diva Eli Lillyja još drastičnije porasle.

Iako se potražnja za tim injekcijama malo smanjila, analize i dalje predviđaju da će to biti rastuće tržište: Prema Svjetskoj federaciji za debljinu broj pretilih osoba mogao bi se do 2035. godine gotovo udvostručiti na više od 1,9 milijardi ljudi.

"Osim toga, čini se da injekcije za mršavljenje mogu pozitivno utjecati i na druge bolesti", kaže Sebastian Hofbeck, stručnjak za farmaciju u firmi za upravljanje imovinom DJE Kapital AG. Postoje prve studije koje pokazuju učinke na apneju u snu ili bolesti bubrega.

"Neće svaka tvrtka imati uspjeha"

Acatisov analitičar Riße primjećuje kako se fokus pomjerio: "Trenutno svi gledaju samo na injekcije za mršavljenje. Naš osnivač je nedavno bio na konferenciji o biotehnološkim dionicama - i povremeno je bio jedini slušatelj."

Za njega i njegovu tvrtku to i nije tako loše, jer ipak žele zaraditi novac: "Često je zanimljivo ulagati u takve tvrtke za koje trenutno nisu svi zainteresirani, jer su one jeftinije." No Riße također priznaje: "Neće svaka firma imati uspjeha. Primjerice, tvrtka CureVac nije uspjela razviti učinkovito cjepivo protiv korone."

Za pacijente bi svaki daljnji uspjeh biotehnološke industrije zasigurno bio poželjan. No i iskustvo s burzom nas uči: nije svaki pokušaj koji na početku obećava na kraju stvarno uspješan. To posebno vrijedi za biotehnologiju koju se smatra visokorizičnim ulaganjem. Moguće su velike dobiti - ali i enormni gubici.