Prije nego li pomoć zatražite od alternativnih lijekova i biljnih preparata sumnjivog porijekla svakako se posavjetujte s liječnikom

Biljni lijekovi često se koriste širom svijeta, bez problema se uzimaju "lijekovi" jer su, eto, prirodni i misli se da je to u redu...a baš i nije.

Naime, lako mogli bi predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju u slučaju da se konzumiraju istovremeno s propisanim lijekovima za srčane probleme, tvrde američki znanstvenici.

Nadomjesci kao što su ekstrakti gospine trave, ginkgo bilobe i češnjaka vrlo lako mogu smanjiti učinkovitost tvorničkim lijekovima i prouzročiti neugodne nuspojave.

Interakcija tih preparata s lijekovima često zakompliciraju stanje bolesnika koji imaju problema s bubrezima i krvarenjima, a to naročito vrijedi kod starijih osoba. Američki su zanstvenici pišući časopisu Journal of American College of Cardiology naveli kako pacijenti često ni ne kažu liječnicima da koriste i alternativne preparate, a ličenici isto tako ne pitaju za to.

Arshad Jahangir, profesor opće medicine koji radi u svjetski poznatoj Mayo klinici iz Arizone, pregledavao je studije koje su provedene u periodu između 1966. i 2008. godine a koje su se bavile utjecajem biljnih nadomjestaka na djelovanje lijekova.

On tvrdi da mnogi ljudi sami sebi stvore osjećaj sigurnosti kad su u pitanju biljni proizvodi jer ih smatraju „prirodnima". No, prirodno ne znači uvijek i sigurno, upozorava Jahangir.

Gospina trava često se uzima u slučajevima depresije, tjeskobe i poremećaja u spavanju, no, često se „miješa" u djelovanje lijekova za nepravilan rad srca, visok krvni tlak ili visok kolesterol.

Ginkgo biloba, koji poboljšava cirkulaciju, povećava rizik od pojačanog krvarenja kod osoba koje koriste aspirin i varfarin.

Visoko koncentrirane pilule s češnjakom također imaju kontraefektno djelovanje na varfarin. Nažalost, rijetke su situacije u kojima se djelovanje ovih supstanci uopće i spominje, bilo negativno bilo pozitivno.

Nije točno poznat broj ljudi koji rado pribjegavju ovakvoj vrstu nadomjestaka i „pomagala" ljekovima. No, upravo zbog velikih opasnosti koje postoje kad se kombiniraju s tvorničkima, u Europi će se od naredne godine provoditi poseban zakon o prodaji biljnih lijekova i nadomjestaka koji će se morati licencirati od strane nadležnih državnih tijela - dakle, morat će se jasno navesti proizvođač i porijeklo lijeka.

Do tada, svi proizvodi koji se kupuju na alternativnim mjestima i ljekarnama, naročito preko interneta, ostat će nejasnoga porijekla.