Povodom Svjetskog dana veganstva Prijatelji životinja poručuju da nijedna životinja ne želi u klaonicu - poštedimo im život: Svaka životinja na tanjuru je bik Jerry!

Već danima javnost se ujedinila u zahtjevu da se poštedi život trenutačno najtraženijeg bjegunca u Hrvatskoj - bika Jerryja koji je prošloga petka pobjegao iz klaonice u Kaštel Starom, a potom još jednom, iz klopke koju su mu postavili kako bi ga uhvatili. Traže ga svi - od policije, lovaca i veterinara do vlasnika i mesara koji ga nije uspio zaklati, a koji obećavaju da će ga, zbog njegove upornosti da izbjegne klanje, pustiti da živi. Povodom Svjetskog dana veganstva 1. studenoga, udruga Prijatelji životinja ističe da se sve životinje koje završavaju zaklane i poslužene na tanjurima jednako boje smrti kao i bik Jerry, jednako su prestravljene i ne žele umrijeti, no većina njih ne uspije pobjeći od noža.

Prijatelji životinja obilježit će Svjetski dan veganstva 31. 10. 2019. u 11 sati na zagrebačkome Trgu bana Jelačića dojmljivim performansom s velikim vizualima životinja, porukom da ni bik Jerry ni ostale životinje ne žele završiti u klaonicama i prigodnim štandom gdje će se prolaznici moći počastiti ukusnim veganskim kolačima, dobiti recepte slasnih veganskih jela, pogledati video „60 milijardi života", potpisati aktualne peticije, saznati sve o dobrobitima veganstva i prijaviti se na Vege izazov.

„Sjajno je što cijela Hrvatska navija za Jerryjev život, što je na Facebooku osnovana grupa podrške za njega, što je on u svijesti ljudi osoba s imenom, pojedinac kojemu se dive zbog njegove snalažljivosti da izbjegne užasnu sudbinu koja je namijenjena svim pripadnicima njegove vrste. No on nije drukčiji od ukupno 48 986 273 goveda, ovaca, koza, svinja i peradi koji su, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, zaklani prošle godine u Hrvatskoj. Sve te bezimene, nevidljive životinje jednako strasno kao i Jerry željele su živjeti, ali sve su izgubile tu bitku i završile kao obrok na nečijem tanjuru. Stoga pozivamo sve da prigrle vlastito suosjećanje i iskušaju vegansku prehranu koja je prehrana za sve", kaže Snježana Klopotan, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja. Dodaje da Jerryjev bijeg nije tek nagonska reakcija životinje koja je nanjušila krv prethodno zaklanih životinja, već je znanost potvrdila da životinje razmišljaju, donose odluke i osjećaju patnju, strah i radost jednako kao i ljudi.

Veganstvo kao prirodni nastavak vegetarijanstva svakodnevica je mnogih ljudi u Hrvatskoj i diljem svijeta koji ne žele sudjelovati u okrutnostima prema životinjama. „Kada smo prije 18 godina započeli kao udruga promicati veganski način života, veganstvo je bio gotovo nepoznat pojam. Sada je sveprisutno i u Hrvatskoj kroz dobru ponudu gotovih prehrambenih proizvoda u trgovinama i jelovnika u restoranima, kulinarske emisije, poznate osobe iz svijeta zabave i sportaše koje su vegani, filmove i dokumentarce o prednostima veganstva za zdravlje i okoliš, znanstvena istraživanja o dobrobitima veganske prehrane za sprječavanje najčešćih uzročnika bolesti i smrtnosti današnjice... Biti vegan danas je lakše nego ikad, a sva jela mogu se bez problema veganizirati", navodi Snježana Klopotan.

Vlasnik klaonice iz koje je pobjegao bik Jerry izjavio je da su u velikim metropolama, gdje su „masovne grobnice" u gradovima, uobičajeni svakodnevni bjegovi životinja iz klaonica. Ono o čemu se ne govori je da je odvratna brutalna smrt koja čeka životinje u klaonicama zadnji korak u stravičnoj torturi koja obilježava njihove živote. „Hrvatska je užasno mučilište bespomoćnih životinja", ističe Klopotan i opisuje kako nijedna vrsta nije pošteđena: „Muške piliće u industriji jaja guše ili melju žive odmah nakon rođenja; životinje u farmskom uzgoju cijeli život ne vide ni sunca ni trave; teliće odvajaju od majki kako bi se kravlje mlijeko prodavalo ljudima, a njihovi mladi prekinuti životi kao teletina; životinje trpe svoje kratke bijedne živote bol i ne mogu proživjeti ništa od svojih prirodnih potreba. Ribe malo tko uopće doživljava kao životinje. Mlijeko, jaja i meso nisu izvor bjelančevina, vitamina i minerala, nego patnje i smrti. Zato svatko od nas može izabrati Svjetski dan veganstva kao početak divne avanture spašavanja života prelaskom na vegansku prehranu koja pozitivno utječe i na poboljšanje zdravlja, smanjenje gladi u svijetu i opstanak Zemlje."

Prijatelji životinja pozivaju sve da se predbilježe za Vege izazov preko stranice www.veganopolis.net i 30 dana dobivaju besplatne informacije i zanimljivosti o veganstvu i recepte, dok na www.prijatelji-zivotinja.hr mogu pratiti novosti o veganstvu i saznati tko su sve poznati vegani u Hrvatskoj i svijetu.

