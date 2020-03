#ostanitedoma je najvažniji savjet koji vlade diljem svijeta dijele u doba pandemije koronavirusa. Ipak, ako baš morate izlaziti zbog posla, najbolji izbor prijevoznog sredstva u doba korone je - bicikl.

Kad se vozite biciklom, nitko vam neće ući u prostor od dva metra gdje se zbiva prijenos virusa, kaže biometričar Gerd Antes, matematičar koji se bavi načinom širenja zaraze. Naravno, tako štitite i druge od sebe.

"Mogu samo naglasiti: Sjednite na bicikl", kazao Antes, koji vožnju biciklom smatra stopostotnom pokretnom izolacijom.

Dodatna je korist to što ćete dodirivati samo svoj bicikl, a ne sva ona tipkala, rukohvate i sjedala što ih dodiruju stotine ljudi koji se voze gradskim prijevozom, a "u njemu je mogućnost zaraze posebno visoka".

Ako vam je bicikl skupljao prašinu u garaži posljednjih mjeseci, dovoljno ga je očistiti vodom i sapunicom.

Nikakva kemijska sredstva za čišćenje ne preporučuju se jer mogu oštetiti bicikl.

Nakon toga je potrebno provjeriti tri najvažnija dijela bicikla - lanac, gume i kočnice, kaže serviser David Kossmann.

Lanac je potrebno nauljiti. Serviseri kažu da je to nužno ako opazite komadiće hrđe na lancu ili ako čujete da škripi u vožnji. "Ako se lanac ne održava, može puknuti", napominje Kossmann.

Nadalje, provjerite pritisak u gumama. Ako nemate pumpu s ugrađenim mjeračem pritiska, možete ga provjeriti utiskivanjem palca u gumu.

"Ljudi koji se češće voze biciklom obično imaju dobar osjećaj za ispravan pritisak u gumama", kaže Kossmann.

Poluprazna guma, naravno, može se probušiti. A ona istrošena, pak, prepoznaje se po tome ako je vidljiv njezin donji sloj. Sitne pukotine na vanjskom zidu gume, bez obzira na to koliko ih bilo, ne trebaju zabrinjavati.

I na kraju, kočnice. One su iznimno važne za sigurnost vožnje. Ako ručicu kočnice trebate stisnuti skroz do upravljača, to je vjerojatno znak da su istrošene i da je potrebno zamijeniti pakne ili diskove.