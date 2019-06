Plaćanje na INmusic festivalu i ove će godine biti jednostavno i brzo, zahvaljujući OTP banci Hrvatska!

OTP banka kao sponzor i partner INmusic festivala osigurava bezgotovinsko i beskontaktno plaćanje na festivalu već šestu godinu za redom. Publici je na ovaj način omogućeno da što manje vremena provedu u čekanju, a što više uživaju u nastupima legendarnih svjetskih bendova te u dobrom društvu.

Bezgotovinska i beskontaktna kupovina podrazumijeva da se sva plaćanja, osim kupnje festivalskih memorabilija, na INmusic festivalu i pripadajućem kampu vrše INmusic festivalskom karticom, Mastercard® contactless karticama OTP banke, ali i svim ostalim beskontaktnim bankovnim karticama.

Kupci INmusicovih blagdanskih paketa kod sebe već imaju registriranu MC contactless prepaid karticu OTP banke kojom mogu beskontaktno plaćati na svim prodajnim mjestima festivala, kao i svim drugim bankovnim beskontaktnim karticama, dok se svi koji nemaju beskontaktnu bankovnu karticu mogu služiti INmusic festivalskim karticama, dostupnima na svim festivalskim TOP-UP lokacijama. Nadoplata festivalskih kartica bit će moguća na svim TOP-UP lokacijama na festivalu gotovinom i drugim bankovnim karticama, dok će se MC contactless prepaid kartice OTP banke moći nadopunjavati na posebnom TOP-UP pointu OTP banke na festivalskoj lokaciji. Trenutno stanje festivalske TOP-UP kartice vidljivo je na računu koji se izdaje pri svakoj nadopuni kartice, a nadoplata se može izvršiti gotovinom ili bilo kojom drugom bankovnom karticom na svim TOP-UP lokacijama na festivalu. Radi sigurnosti posjetitelja, maksimalan iznos uplate na festivalsku karticu iznosi 2.000 kuna.

Neke od prednosti koje donosi beskontaktno i bezgotovinsko plaćanje svakako su:

• Brža kupovina - višestruko brže obavljanje transakcija na festivalskim prodajnim mjestima

• Mogućnost trenutačne nadoplate sredstava na festivalsku karticu - na preko 30 TOP-UP lokacija na festivalu i festivalskom kampu

• Brz i jednostavan povrat sredstava - lokacije za nadoplatu bit će ujedno i lokacije za povrat nepotrošenih sredstava. Povrat sredstava nije moguće izvršiti bez računa dobivenog prilikom kupovine festivalske kartice. Ukoliko netko propusti zatražiti povrat novca na festivalu prije njegova zatvaranja (27. lipnja u 05:00h) - povrat nepotrošenog novca bit će moguć u svim poslovnicama OTP banke diljem Hrvatske od utorka 2. srpnja do utorka 9. srpnja 2019., uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice i računa izdanog pri kupovini festivalske kartice.

• Festivalska kartica plaća se 10 kuna, ali se i tih 10 kuna vraća prilikom povrata sredstava - ili svoju karticu možete i zadržati kao uspomenu na još jedan odličan provod na INmusic festivalu!

Svi detalji i odgovori na moguća pitanja u vezi bezgotovinskog i beskontaktnog plaćanja na INmusic festivalu dostupni su na službenim stranicama festivala, putem besplatne festivalske mobilne aplikacije ili u programskim knjižicama koje će biti dostupne na samoj lokaciji festivala, a upute o korištenju beskontaktnih kartica sažete su i u simpatičnom edukativnom videu: https://youtu.be/P1CYBYPUTow

The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, samo su neka od velikih glazbenih imena u čijim će koncertima uživati publika INmusic festivala #14! Detaljnu satnicu možete pogledati na službenim stranicama INmusica.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska. Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) za prvi i drugi dan festivala te za treći dan 499 kuna (+ troškovi transakcije) mogu se kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. U prodaji su i trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska, Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) te putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije). Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopapo cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.