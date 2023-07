Sve više ljudi se odlučuje za bezalkoholno pivo. Za pivovare je to vrlo unosan posao. Koji su razlozi za te promjene na tržištu pića?

Proizvodnja bezalkoholnog piva se od 2007. godine gotovo udvostručila. U 2022. je proizvedeno oko 670 milijuna litara. Istraživanje koje je prošle godine proveo institut Allensbach pokazalo je da je gotovo deset milijuna ljudi u Njemačkoj u posljednje vrijeme kupilo ili popilo bezalkoholno pivo.

Prema podacima Udruženja njemačkih pivara, nijedan drugi segment u pivarskoj industriji u zadnjih deset godina nije tako snažno rastao kao bezalkoholna piva i bezalkoholne mješavine s pivom. „Njemačka je sada svjetski lider u proizvodnji bezalkoholnih piva i ona zato postaju sve važnija za 1.500 njemačkih pivara", kaže Holger Eichele, direktor Udruženja njemačkih pivara. Trenutno je njihov udio u ukupnom tržištu piva sedam posto.

Sve više različitih vrsta piva

Jedna od pivovara koje su se posebno okrenule toj vrsti pića je Störtebeker Braumanufaktur iz Stralsunda. Jens Reineke-Lautenbacher, tamošnji menadžer za inovacije, postavio si je cilj da ponudi posebno veliki izbor vrsta. „Raspon sorti je posljednjih godina značajno povećan, počevši od bezalkoholnog Pilsnera kao polazne točke, preko bezalkoholnog, pšeničnog piva kao pića za sportaše, pa do specijalnih bezalkoholnih vrsta kao što je Atlantik Ale, što je naš odgovor na sve veći broj craft piva", navodi on. To je postalo moguće, jer sada za to postoji tržište. U Stralsundu je već sada svaka četvrta ili peta litra piva - bez alkohola.

Minhenski Paulaner ima u ponudi pivo bez alkohola već 37 godina, naglašava direktor pivovare Jörg Lehmann. I vrlo su, kaže, zadovoljni razvojem. Jedan od razloga za povećanu potražnju bezalkoholnih piva je i kraj korona-krize. „Ljudi su ponovo mobilniji. To znači da se sve više odlučuju za pivo bez alkohola onda kada koriste automobil ili bicikl. Sve u svemu, mi u tom segmentu nastavljamo vrlo dobro rasti", kaže Lehmann.

Posebno traženo - 0,0 posto alkohola

Posebno su tražena piva s 0,0 posto alkohola. Pivovara Bitburger je u tom segmentu lider na tržištu. Ona danas nudi pet vrsta takvih piva i miješanih pića s pivom. „Značaj bezalkoholnih pića za našu prodaju i promet kontinuirano raste, i zato je već nekoliko godina Bitburger s 0,0 posto osnovni dio našeg ponude", kaže direktor marketinga te firme Christoph Weber.

U Paulaneru uočavaju razlike kod toga tko bira koje bezalkoholno pivo. „Oni koji piju pivo s 0,0 posto alkohola svjesno se odlučuju za to piće bez imalo alkohola, kako bi i na taj način promovirali svoj aktivan stil života. Za njih je od manje važnosti ima li taj proizvod originalan okus piva ili ne", kaže Lehmann. „To su obično oni potrošači bezalkoholnih pića koji traže alternativno sredstvo za gašenje žeđi. Ali, postoje i ljubitelji klasičnih bezalkoholnih piva koji zahtijevaju da ona imaju okus sličan pivu s alkoholom."

Nove tehnologije poboljšavaju okus

Davno su prošli dani kada su bezalkoholna piva uglavnom pili vozači, navodi Udruženje njemačkih pivara. Nove tehnologije proizvodnje značajno su poboljšale i okus i kvalitetu. Promijenjene navike u potrošnji i načinu života ljudi, kao i rastuća svijest o zdravlju, također su razlozi za sve veću popularnost bezalkoholnih piva. „Bezalkoholna piva se piju u raznim prilikama i odavno su izašla iz okvira svoje prodajne niše. Mnoga su i mineralna i izotonična, tako da ih organizam može lako obraditi i iskoristiti sastojke, što je prednost koju posebno cijene sportaši", kaže Holger Eichele.

Istraživanje koje je 2021. naručilo Udruženje pivara pokazalo je da potrošači naročito cijene dobar okus, mali broj kalorija i upotrebu samo prirodnih sirovina u proizvodnji bezalkoholnih piva.

Mladi vole bezalkoholno pivo

Jens Reineke-Lautenbacher kaže da ne može odrediti konkretnu ciljnu grupu. „Međutim, općenito gledano, za takve proizvode naročito su otvoreni mladi, ali i oni koji su zainteresirani za zdrav način života." Bezalkoholno pivo je, „bez obzira na generaciju, simbol opuštenog uživanja i dobro se uklapa u promjenu svijesti potrošača prema zdravom načinu života", kaže Lars Dammertz, direktor marketinga u pivovari Krombacher.

Sada i sve više regionalnih sorti, kao što su Kölsch ili Alt, ima svoju bezalkoholnu varijantu. Može se očekivati da će uskoro svako deseto pivo proizvedeno u Njemačkoj biti bez alkohola.