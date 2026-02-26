Kakve probleme imaju lija, roda, puž i majmun s financijskom policijom pročitajte u vicu dana

Trči hrvatski puž kroz hrvatsku šumu i sretne hrvatsku lisicu. Pita ga ona gdje toliko žuri. Puž joj kaže da ga juri hrvatska financijska policija.

Pita ga lija zašto bi tebe jurili. A puž kaže: "Imam ja kuću, žena kuću, sin kuću..."

Kad je to čula lija počela je i ona bježat. Trči ona i sretne rodu.

Pita je roda zašto trči. A lija kaže da je juri financijska policija.

Pita je roda zašto je juri. A ona kaže: "ja imam krzno, muž krzno, djeca krzno..."

Kad je to čula roda počne i ona trčat. Naleti na majmuna, a on je pita od koga bježi.

Roda mu kaže od financijske policije, jer ona živi na visokoj nozi, muž na visokoj nozi, djeca na visokoj nozi......Počne i majmun trčat pa ga pitaju zašto pak on trči.A on im kaže:UVIJEK MI GOLOGUZI PRVI NAJEBEMO!