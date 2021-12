Prevara s kilometražom jedna je od najčešćih prevara na tržištu rabljenih automobila. Tako se ilegalno napuhuje cijena rabljenog vozila i uništava iskustvo posjedovanja automobila. Kao što je pokazalo nedavno istraživanje carVerticala, kupci vrhunskih njemačkih vozila imaju najviše šanse za kupovinu automobila s izmijenjenim podacima mjerača kilometraže.

TOP 10 modela automobila kojima je najčešće vraćena kilometraža: BMW M5 na vrhu popisa

Da bi se odredio popis automobila kojima je najčešće vraćena kilometraža, IT tvrtka carVertical analizirala je više od 700 000 izvješća o povijesti rabljenih automobila generiranih između studenog 2020. i studenog 2021. godine. Analizirano je 18 različitih tržišta, uključujući Poljsku, Rumunjsku, Mađarsku, Francusku, Sloveniju, Slovačku, Češku, Litvu, Latviju, Estoniju, Ukrajinu, Bugarsku, Srbiju, Njemačku, Hrvatsku, Rusiju, Sjedinjene Američke Države i Italiju.

Kao što pokazuju podaci o kilometraži, BMW M5 je automobil s najčešće vraćenom kilometražom, s nešto više od trećine provjerenih modela za koje postoji mogućnost vraćene kilometraže. Međutim, sama ova statistika ne prikazuje dovoljno opseg problema BMW-ovih automobila s vraćenim odometrom - kao što je nedavno istaknuo Matas Buzelis, stručnjak za automobile u carVerticalu, BMW-ovi automobili dominiraju popisom:

„Polovicu popisa TOP 10 zauzimaju automobili ovog proizvođača, Što je u korelaciji s potražnjom za rabljenim BMW vozilima na različitim tržištima. Podaci također pokazuju da je veća vjerojatnost da će kilometraža biti promijenjena na skupljim automobilima, što se mora uzeti u obzir tijekom traženja rabljenog vozila. U takvoj je situaciji korisno provjeriti kilometražu."

Drugo i treće mjesto na popisu zauzimaju BMW serija 7 i Subaru Outback s 33.4 i 31.8% automobila kojima je moguće vraćena kilometraža. Audi A8 je peti automobil s najčešće vraćenom kilometražom, dok je njegov više sportski brat, A7, zauzeo deseto mjesto u istraživanju smanjene kilometraže, s nešto više od četvrtine (25.8%) takvih vozila.

Matas Buzelis pojašnjava veći profit razlog prisutnosti vrhunskih vozila među najčešćim automobilima s vraćenom kilometražom. Izmjena odometra relativno je jeftin i jednostavan proces koji pruža dodatni novac nepravednim trgovcima automobilima.

Prošireni popis 20 automobila kojima je najčešće vraćena kilometraža može se pronaći u ovom istraživanju.

Modeli automobila s najčešće vraćenom kilometražom prema godini proizvodnje: kilometraža je najčešće vraćena najstarijim automobilima

Kao što istraživanje pokazuje, vrlo je važno provjeriti kilometražu automobila kada kupujete rabljeni automobil, posebno kod starijih vozila. Najpopularniji modeli s vraćenom kilometražom proizvedeni su između 2006. i 2016. godine. Međutim, stručnjak za automobile Matas Buzelis naglašava da postoji korelacija između vjerojatnosti za prevaru i klase automobila:

„Popis automobila kojima je najčešće vraćena kilometraža sastoji se većinom od vrhunskih vozila, ali postoje i neki modeli iz srednje klase, iako s manjim udjelom ukupnog broja modela s vraćenim kilometrima. Subaru, Ford i Volkswagen pripadaju istoj dobnoj skupini kao i vozila više klase. Čini se da je kilometraža najčešće izmijenjena automobilima između 5 i 15 godina starosti."

Ford Mustang najnoviji je model na ovom popisu. Budući vlasnici šeste generacije moćnog Mustanga trebaju biti posebno oprezni prilikom online provjere prijašnjih podataka o kilometraži. Vlasnici BMW-a M5 iz 2006. godine, serije 5 iz 2007. i X5 također bi trebali istražili ima li njihov automobil autentičnu kilometražu.

Matas Buzelis pojašnjava da izmjena mjerača kilometara na novijim modelima automobila može biti nešto teža. Noviji automobili također neće toliko često imati vraćenu kilometražu jer nisu toliko dugo u upotrebi:

„Nema smisla mijenjati kilometre na automobilu koji ima, recimo, 50 000 ili 80 000 prijeđenih kilometara, ali za kupce vrijedi provjeriti jesu li ta očitanja odometra istinita ili ne."

Modeli automobila s najčešće vraćenom kilometražom prema vrsti goriva: kilometraža se češće vraća dizelašima

Većina automobila kojima je vraćena kilometraža pogonjena je dizelskim motorima. Kao što ističe stručnjak za automobile Buzelis, tako je bilo oduvijek:

„Dizelski automobili dizajnirani su za vožnju na velikim udaljenostima, što znači da takva vozila imaju veću šansu za prevaru s kilometražom. Međutim, stvari bi se u budućnosti mogle promijeniti jer prodaja dizelskih automobila pada."

„Ako pogledamo brojke, jasno vidimo da obično 80 ili 90% automobila s vraćenom kilometražom ima dizelski motor. Na primjer, Volkswagen Phaeton - od 10 modela s vraćenom kilometražom, devet ih je opremljeno dizelskim motorima i samo je jedan pogonjen bezinskim motorom."

Skupine BMW serije 6 automobila imaju gotovo isti omjer benzinaca i dizelaša s vraćenom kilometražom, ali to je zato jer su benzinske verzije puno popularnije. U nekim slučajevima ni ne postoje dizelski motori kod linija određenih modela. Benzin kao gorivo jedina je opcija za BMW M5 i Ford Mustang.

Zaključak: Prevara s kilometražom značajno napuhuje cijenu rabljenog automobila i uništava iskustvo posjedovanja automobila.

carVertical je analizirao vrijednost automobila s vraćenom kilometražom i utvrdio da je 16.1% testiranih vozila tijekom 12 mjeseci imalo vraćenu kilometražu. Budući da su prevare s kilometrima prilično česte na tržištu rabljenih automobila, važno je koristiti online provjere povijesti automobila kako ne biste postali žrtva.

Dok kupci automobila u ekonomskoj klasi imaju nešto manji rizik od lošeg iskustva, oni koji kupuju vrhunske dizelske automobile stare između 5 i 15 godina imaju najveći rizik, jer je to vrsta vozila kojem je najčešće izmijenjena kilometraža. Modeli visokih performansi također često imaju slučajeve prevare s kilometražom, a kupnja takvih automobila bez online provjere povijesti može dovesti do financijske noćne more.