Anthrax, thrash metal legende i jedan od najutjecajnijih bendova žanra, 1. studenog 2022. dolaze u Tvornicu kulture u sklopu velike svjetske turneje i proslave 40 godina benda

Titani iz New Yorka vraćaju se u Zagreb nakon dugih šest i pol godina, a upravo je toliko prošlo od furioznog koncerta na Velesajmu koji su u lipnju 2016. rasprodali zajedno sa Slayerom.

Anthrax - "Blood Eagle Wings"

Anthrax dolaze u najjačoj postavi koju predvode metal ikone Joey Belladonna i Scott Ian, s velikih 11 studijskih albuma iza sebe i puna četiri desetljeća neumornog turiranja svijetom.

"Vraćamo se donijeti buku svima vama u Europu. Nećemo svirati samo presjek 40 godina svog rada, nego ćemo vam donijeti komadić povijesti sa sobom, a možda čak i neke nove pjesme", kaže bend najavljujući turneju.

Velika obljetnica i prateća turneja označava presjek karijere u kojoj su dobili šest nominacija za nagradu Grammy, bili ovjenčani zlatnim i platinastim plaketama, te zavrijedili hvale medija, glazbene industrije i fanova. Zajedno s bendovima Metallica, Slayer i Megadeth, Anthrax čini veliku četvorku koja je definirala speed/thrash/metal žanr. Poznata suradnja s bendom Public Enemy iz 1991., kada su rušili rasne i žanrovske barijere uz pjesmu "Bring The Noise", samo je uvod u njihovo probijanje granica. Anthrax je prvi metal bend čija se glazba čula na Marsu, u trenu kada je NASA pustila "Got The Time" kako bi 2012. probudila Mars Rover.

Na velikoj turneji po Europi bend je najavio svirati gotovo 30 koncerata u 16 zemalja. Od UK, preko Njemačke, zemalja Skandinavije, Poljske, Mađarske, Austrije bend na jedini nastup u regiji dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture 1. studenog 2022.

Podršku u Zagrebu pružiti će im crossover thrasheri Municipal Waste.

Ulaznice su u prodaji od petka 20. kolovoza po cijeni od 190 kn. Ta cijena aktualna je do 31. listopada, a od 01. studenog ove godine penje se na 220 kn. Ostane li ih, na dan koncerta cijena će iznositi 240 kn.

Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Entria i online na www.entrio.hr, kao i prodajnim mjestima Eventima i na www.eventim.hr.