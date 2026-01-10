Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Venezuela prebaciti između 30 i 50 milijuna barela nafte u Sjedinjene Države, gdje će se prodavati po tržišnim cijenama

"Nafta će se tankerima prevoziti izravno do iskrcajnih luka u Sjedinjenim Državama", napisao je Trump na društvenim mrežama.

Analitičari koje je konzultirao CNN navode da bi ta količina nafte dolazila i iz venezuelanskih kopnenih skladišta i s nekih zaplijenjenih tankera koji već prevoze sirovu naftu.

Venezuela je, nakon što su SAD krajem prošle godine uvele naftni embargo, nagomilala znatne zalihe sirove nafte.

Prema riječima Phila Flynna, višeg tržišnog analitičara u Price Futures Groupu, venezuelanski skladišni kapacitet iznosi oko 48 milijuna barela, što znači da bi ovakav transfer mogao gotovo u potpunosti isprazniti zalihe.

Međutim, visoki dužnosnik administracije, koji je za CNN govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je nafta već proizvedena i uskladištena. Većina se trenutačno nalazi na brodovima i trebala bi biti preusmjerena prema američkim rafinerijama uz obalu Meksičkog zaljeva.

Točan vremenski okvir nije poznat, ali dužnosnici navode da bi se transfer trebao odviti brzo zbog teške prirode venezuelanske sirove nafte.Jedna od najprljavijih vrsta nafte

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu - više od 300 milijardi barela. No klimatski stručnjaci upozoravaju da je riječ o jednoj od najprljavijih vrsta nafte na svijetu. Većina se nalazi u pojasu Orinoco i radi se o teškoj, „kiselkastoj" nafti, sličnoj kanadskim naftnim pijescima. Gusta je, teško se izvlači i zahtijeva puno energije - često uz korištenje prirodnog plina - što znatno povećava emisije stakleničkih plinova, piše CNN.

Rafiniranje je također složenije zbog visokog udjela sumpora, a zastarjela i loše održavana infrastruktura povećava rizik od curenja metana, spaljivanja plina (flaringa) i izlijevanja nafte. Metan je posebno opasan jer kratkoročno zagrijava planet više od 80 puta snažnije od CO₂. Prema podacima, emisije po barelu venezuelanske nafte više su nego dvostruko veće od svjetskog prosjeka.