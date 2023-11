Nakon pet godina najpoznatiji metal pirati Alestorm vraćaju se u Zagreb, točnije u Boogaloo! Velika metal fešta je, dakako, zagarantirana! Nekom veselom masnom bojicom u kalendarima valja zaokružiti 15.11. (srijeda). Kao posebni gosti prije Alestorma će nastupiti talijanski Elvenking i domaći Keops!

Early bird ulaznice su rasprodane. Cijena ulaznica u pretprodaji je 33 eura i može se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba, a na dan koncerta, ako ih ostane, će koštati 37 eura. Interes je ogroman pa je topla preporuka organizatora da se svi osiguraju na vrijeme jer bi koncert mogao biti rasprodan.

Prije 19 godina u malom škotskom gradu Perthu grupa momaka odlučila je osnovati epic metal bend s pjesmama o piratima. Dali su sebi ime Battleheart i nisu baš imali pojma što rade, ali uspjeli objaviti nekoliko demo snimaka i steknu lokalnu bazu fanova. Godine 2007. rad benda privukao je pažnju svjetski poznate austrijske diskografske kuće Napalm Records, i nakon promjene imena u Alestorm, bend je potpisao ugovor za pet albuma. Debi album "Captain Morgan's Revenge" objavljen 2008. odmah ih je lansirao visoko na metalionskom nebu. To im je omogućilo velike turneje s bendovima kao što su Turisas, Sabaton, Dragonforce, Eluveitie i drugih. Bend se brzo našao na pozivnicama za najprestižnije festivale u Europi poput Wacken Open Air, Bloodstock Open Air, Graspop Metal Meeting i Sweden Rock Festival.

Alestorm je do sada izdao sedam albuma, a najnoviji od njih "Seventh Rum of a Seventh Rum", s jasnom asocijacijom na album Iron Maidena "Seventh Son of a Seventh Son", bit će promoviran ovom prilikom. Pored brojnih drugih hitova uz koje svi moraju skakati, plesati, piti i znojiti se, ali to hrvatska publika već jako dobro zna. Članovi benda su Christopher Bowes (vokal), Mate Bodor (gitara), Gareth Murdock (bas), Elliot Vernon (klavijature) i Peter Alcorn (bubanj).

Elvenking je power/folk/progressive metal bend krajem listopada 1997. osnovala dva prijatelja gitarista, Aydan i Jarpen, obojica dijeleći strast prema heavy metal glazbi i folkloru. Uskoro im se pridružio Sargon kao basist. U ožujku 1998. Damnagoras se pridružio bendu kao pjevač, a nakon toga u rujnu je došao bubnjar Zender. Izdali su jedan demo i jedanaest full studijskih albuma. Elvenkingova glazba crpi inspiraciju iz različitih žanrova kao što su metal, folk, hard rock, pop, prog i klasika.

Keops, bend sa zagrebačkom adresom koji svoje korijene vuče iz Rijeke, sa svojim albumom "Road to Perdition" i potpisivanjem ugovora s njemačkom izdavačkom kućom NoCut, prije 3 godine krenuo je osvajati inozemno tržište. Osim vrlo pozitivnog feedbacka stranih slušatelja na album, ali i sjajnih ocjena recenzenata renomiranih metal časopisa s velikom nakladom i portala poput Metal Hammera, Rock Hard, Keops se iskazao uživo diljem Europe. Do sad su dijelili stage s kultnim Rageom, odradili europsku turneju s legendama thrash metala Overkillom i Exhorderom. Iduće godine čeka ih klupska turneja po Njemačkoj i već nekoliko festivala u regiji, gdje će promovirati svoj nadolazeći, još žešći album.