Prijatelji životinja pozivaju kandidate za Europski parlament da potpišu Prisegu za dobrobit životinja

S obzirom na to da se način na koji tretiramo životinje i njihova budućnost značajno oblikuju europskim odlukama, koje donose i članovi Europskog parlamenta, udruga Prijatelji životinja priključila se još jednoj kampanji organizacije Eurogroup for Animals. Cilj kampanje nazvane Vote for Animals 2019 dovesti je dobrobit životinja u središte predstojećih izbora te potaknuti građane da prilikom izlaska na izbore biraju one kandidate koji će kroz svoj rad u Parlamentu doista pokretati promjene u smjeru veće zaštite životinja i poticanja održivog življenja.

Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu održat će se 26. svibnja 2019., kada će građani Hrvatske imati priliku od ukupno 396 kandidata izabrati dvanaest zastupnika na petogodišnji mandat.

Kao jedan od prvih koraka kampanje, organizacija Eurogroup for Animals pripremila je internetsku prisegu u 22 točke, razvrstane u kategorije: Opće prisege, Životinje uzgajane za hranu, Divlje životinje, Kopitari, Kućne životinje, Životinje u laboratorijima, Trgovina i dobrobit životinja, Međuskupina za dobrobit i zaštitu životinja. Potpisivanjem konkretnih, i unutar pet godina ostvarivih zahtjeva Prisege, kandidati se obvezuju da će se prilikom svog rada, tijekom rasprava i prilikom glasanja, zalagati za poboljšanje našeg odnosa prema životinjama na razini čitave Europe.

Kandidati koji su već potpisali su: Alis Marić, Ana Marija Simić, Ana Šimić, Ana Vlahov, Anka Musa, Biljana Borzan, David Bilić, Denis Geto, Franko Baković, Goran Aleksić, Hrvoje Burić, Hrvoje Štefan, Irena Cajner Mraović, Ivan Bekavac, Ivana Posavec Krivec, Joško Klisović, Katarina Pavičić-Ivelja, Katarina Peović Vuković, Katarina Turković Gulin, Marijo Možnik, Mario Jarki, Mirela Holy, Miriam Kervatin, Nikica Nadramija, Ruža Tomašić, Ružica Vukovac, Tonino Picula i Vesna Konigsknecht, a očekuje se da i ostali daju svoj potpis za veću zaštitu životinja.

Vjerujući u dobru suradnju i uspješno zalaganje za zaštitu životinja kroz prepoznavanje interesa mnogobrojnih europskih građana, Prijatelji životinja pozivaju sve kandidate da pročitaju točke prisege, razmisle o promjeni koju mogu ostvariti, te na kraju i sami potpišu Prisegu. U kontaktiranju kandidata također sudjeluje i udruga Pobjede iz Osijeka.

Razlozi za potpisivanje proizlaze iz nikad većeg iskorištavanja, zlostavljanja i ubijanja životinja u svim područjima ljudskog djelovanja i nužnosti njihove zaštite, kao i stalnog rasta osjetljivosti javnosti na životinje i želje za njihovom većom zaštitom, što je povezano i s našom održivosti i dobrobiti.

Prisega je prevedena na hrvatski jezik i nalazi se na službenoj web-stranici www.voteforanimals2019.eu, na kojoj se može pronaći i više detalja o ciljevima kampanje.