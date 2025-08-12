Ukratko, kako prevladati sindrom izgaranja na poslu i oporaviti se od emocionalne iscrpljenosti i ponovno pronaći sebe, ističe nakladnik na naslovnici knjige

VBZ je u Stručno popularnoj biblioteci objavio knjigu Agnes Bonnet- Suard KAKO PREPOZNATI BURNOUT, u prijevodu s francuskoga Sandre Karić,u simpatičnom broširanom izdanju, na 174 stranice.

Ili, kako prevladati sindrom izgaranja na poslu i oporaviti se od emocionalne iscrpljenosti i ponovno pronaći sebe, ističe nakladnik na naslovnici knjige.

Knjigu čini nekoliko cjelina, Od stresa do iscrpljenosti, Disonanca kao izraz nezadovoljstva, Povratak sebi: ponovno se povežite sa svojim potrebama i pronađite snagu.

Pred nama je knjiga koja upozorava na emocionalnu iscrpljenost i pomažu u sprječavanju burnouta ( sindromi izgaranja , kronične dosade i smanjene motivacije).