U subotu 11.12. će se u zagrebačkom Boogaloo Clubu održat veliki koncert u čast i sjećanje na jednu od največih svjetskih pop grupa, švedske ABBA u izvođenju najboljeg ABBA real tribute banda na ovim prostorima koji se nakon dvije godine vraćaju u Zagreb.

Sve to uz posebnu adventsku, Božićnu atmosferu kojoj će pridonjet 70's i 80's disco DJ set koji će odraditi DJ Mrx i DJ Tomi Phantasma.

U posljednje vrijeme se ponovno puno priča i piše o švedskom fenomenu ABBA i zbog objavljivanjea njihovog novog albuma "Voyager" koji je objavljen 40. godina nakon raslaska grupe kao i zbog najave nastupa uživo za iduću godinu pa je i to jedan od povoda za povaj koncert.

ABBA Real Tribute Band dolaze osnovani su 2007. godine, a čine ga iskusni, školovani glazbenici, koji su se okupili sa zajedničkim ciljem da današnjoj publici približe hitove ove popularne grupe.

Originalnim nastupom, autentičnim muzičkim izvođenjem, kostimima i koreografijom, ABBA real tribute bend potpuno dočarava atmosferu i duh koji su vladali na koncertima ove grupe tako da vam garantiramo odličnu zabavu i osjećaj da ste se vremeplovom vratili u zlatne sedamdesete i osamdesete!

Vrata će se otvoriti u 19:00 sati kada će početi zagrijavanje uz 70's i 80's disco DJ set gdje će vam DJ Mrx i Dj Tomi Phantasma puštati 70's i 80's disco hitove grupa poput Boney M, Chic, Bee Gees, Kool & The Gang, Banarama, Madonna, Lipps Inc, Village People, Blondie, Yazzo, Donna Summer, Gloria Gaynor, Erasure, Dead Or Alive, Human League, Denis & Denis, Patric Hernandez, Michael Jackson, Ottawan, Queen, Dianna Ross, Sister Sledge, Depeche Mode, Pet Shop Boys,...

Početak koncerta je najavljen za 21 sat, a cijena ulaznica iznosi 50 kn u pretprodaji, te 60 kn na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti samo preko Entrio.hr online te na Entrio prodajnim mjestima.

Prema odluci stožera civilne zaštite koncert se može održati samo uz određene uvjete, tj provjeru posjedovanja Covid propusnice ili negativanog PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati na ulazu u klub. Na ulazu u klub će od 19:00 do 21:00 također biti organizirano testiranje brzinskim antigenskim testom koje će se naplačivati 30,00 kn. Za sve opcije je potrebno ponjeti i osobnu iskaznicu.