Noa Klem je mladi umjetnik koji je izabrao baš ovu pjesmu kao svoj prvi izlazak iz mraka na svjetla pozornice... i odlično je to napravio!!! Pogledajte video!

Noa Klem je, kao što bi se moglo zaključiti, mladi autor koji prvi puta stavlja vlastitu pjesmu na YouTube... OK, neke druge pjesme su već tamo, ali kao član nekih bendova koje sad nećemo spominjati.

A Long Forgotten Snail Age je ime pjesme, a po našem prvom slušanju radi se o vrlo zanimljivom glazbeniku koji, osim što svira gotovo sve instrumente na pjesmi, pjeva vrlo zanimljivo.

Sve u svemu, nemamo vam puno toga reći o njemu jer on sam ne želi napisati više o sebi... čeka da vidi što će se dogoditi s ovom pjesmom.

Pa onda, budite dobri i dragi ljudi, poslušajte njegovu pjesmu i slobodno je komentirajte, ili ovdje ili na YouTube... kako god... glavno da je čujete ;)