Jedan od sigurnih načina opuštanja je, vjerovali ili ne, nehotično gužvanje plastične folije s mjehurićima i puckanje istih... o da, dobro vi znate o čemu govorimo.

Štoviše, u poplavi raznih "dana" koji su čudni ili dosadni, dan uživanja u bubble wrapu olitiga puckavcima je službeno bio - prekjučer, 31. siječnja.

Ako to niste znali, slobodno se poslužite jer bi sigurno to radili po cijele dane. Čemu sve to? Znanstvenici tvrde da je to jedan o načina opuštanja, a istovremeno i jedan od znakova nervoze, baš kao što je i paljenje i gašenje kemijske olovke ili nervozno cupkanje nogom.

Istraživači su došli do zaključka da pucketanje folije pomaže u pamćenju informacija dobivenih u tom trenutku, ljudi su smireniji i bolje obraćaju pažnju na stvari u okolini.

Također, pucketanje folije opušta napete mišiće, smanjuje stres i anksioznost, a luči se i hormon dopamin, pa ako ste ikada primijetili da se bolje osjećate nakon ove aktivnosti, niste jedini i niste to umislili.

Uglavnom - nabavite si barem komad takve folije za svaki slučaj ;)