Huawei je nedavno predstavio najnovijeg člana GT obitelji pametnih satova, Watch GT Runner. To je prvi Huawei profesionalni sat za trčanje, koji kombinira najbolje iz renomirane GT serije i sportašima svih razina pruža nove značajke. Kako je sat namijenjen i profesionalnim trkačima i rekreativcima, donosimo vam 7 razloga zašto ćete zavoljeti Watch GT Runner pametni sat.

Lagan i udoban aerodinamičan dizajn

Znate li onaj osjećaj kada vam sat pleše po ruci, ili kada je jednostavno pretežak pa se osjećate kao da imate uteg na zapešću? Kućište Watch GT Runnera izgrađeno je od polimernih vlakana s keramičkom završnom obradom i krunicom od titanske legure, koje u kombinaciji stvaraju snažan, lagan i udoban dizajn. Sat teži samo 38,5 grama što znači da ćete ga jedva osjetiti prilikom trčanja.

Watch GT Runner opremljen je i vodootpornim antibakterijskim remenom, koji tijekom trčanja odbija kontakt sa znojem ili prašinom, što znači da vam sat neće kliziti po zapešću.

Zbog pažljivo poliranog zakrivljenog stakla, sat je udoban za nošenje i savršeno leži s kosti zapešća, što smanjuje vanjske smetnje i poboljšava kvalitetu signala otkucaja srca.

Dvopojasni GNSS s pet satelitskih sustava

Watch GT Runner podržava 5 glavnih navigacijskih satelitskih sustava: GPS, Beidou, Glonass, Galileo i QZSS. Također, sadrži i ugrađen dvopojasni GNSS čip za pozicioniranje sa skrivenom antenom, što smanjuje smetnje signala pozicioniranja i poboljšava performanse GPS-a za 135% u odnosu na tradicionalne satove. Zahvaljujući tome, novi pametni sat za trčanje omogućuje preciznije pozicioniranje i lakše planiranje ruta.

Precizno praćenje otkucaja srca u stvarnom vremenu

Watch GT Runner opremljen je novom TruSeenTM 5.0+ tehnologijom s novonadograđenim modulom otkucaja srca, koji sadrži osam fotodioda u kružnom rasporedu i dva seta izvora svjetlosti. To satu omogućuje učinkovitije filtriranje signala buke, te poboljšano dinamičko praćenje otkucaja srca, čak i tijekom napornog vježbanja. Zbog toga će sat preciznije mjeriti broj otkucaja srca tijekom vježbanja, ali i mirovanja, što je jednako važno za brzi oporavak tijela.

Baterija traje 2 tjedna

Voljeli bi kad bi baterija pametnih satova trajala vječno, bez da moramo voditi brigu o njihovom punjenju. Iako je to nemoguće, Huawei Watch GT Runner pruža do 14 dana trajanja baterije u pametnom načinu rada, a uz intenzivnu upotrebu baterija će potrajati i do 8 dana, što znači da ćete ga puniti tek nekoliko puta u mjesecu. Omogućeno je i bežično punjenje mobilnim telefonom, što će vam pružiti potpunu podršku u bilo kojem trenutku, gdje god se nalazili.

AI trener trčanja

Puno ljudi želi krenuti s vježbanjem, ali jednostavno ne znaju kako započeti. Nisu sigurni koju vrstu treninga odabrati, te kako ih dozirati. AI trener trčanja analizira vaše osobne podatke i trenutnu sposobnost trčanja, te ih automatski obrađuje i pruža potpuno prilagođen plan treninga. Neovisno o spolu, starosti, visini, težini ili trenutnoj kondiciji, AI trener trčanja svakom će točno reći kako, kada i koliko vježbati.

Tu je i glasovna značajka Voice Trainer, kao dodatna motivacija, koja će vam pomoći da budete što bolji. Voice Trainer vas obavještava o broju otkucaja srca, tempu i drugim tjelesnim podacima, u stvarnom vremenu, kako bi se potpuno mogli koncentrirati na svoju rutu.

Vaš prilagođeni plan trčanja automatski će se sinkronizirati s Watch GT Runnerom putem aplikacije Huawei Health, koja je kompatibilna sa svim iOS i Android uređajima.

Vaš prijatelj za trčanje na otvorenom

Vremenske neprilike često utječu na naše planove trčanja, pa se ohladimo dok tražimo zaklon od kiše, a oni ustrajni nastave trčati pa pokisnu. Watch GT Runner sadrži ugrađeni barometar koji korisniku šalje upozorenja o dolaznom lošem vremenu, a tu je i precizni kompas koji će vas uvijek vratiti na polaznu točku, bez obzira koliko daleko skrenete sa svoje rute.

Watch GT Runner omogućuje i primanje poziva, upravljanje glazbom, ima dovoljno memorije za pohraniti 500 pjesama, te podržava aplikacije poput Adidas Runtastic, Fitify, Komoot i Health Sync, koje su dostupne na AppGalleryju, službenoj Huaweijevoj trgovini aplikacija.

Program znanstvenog trčanja

Kako učinkovito i točno izmjeriti sposobnost trčanja uvijek je bio težak zadatak za trkače. Na temelju znanstvenog programa trčanja, Huawei je razvio indeks sposobnosti trčanja, kako bi pomogao trkačima precizno procijeniti svoju sposobnost i razinu trčanja. Sat bilježi otkucaje srca, tempo, pretrčanu udaljenost i druge podatke, kako bi izračunao razinu umora, intenzitet aerobnog i anaerobnog treninga, te svakom korisniku pružio detaljnu analizu trenutnog stanja trčanja i plan za postizanje optimalnih rezultata.

