Sam čin putovanja jednako je važan kao i cijeli put i odredište. Stoga, iako su putnici najsretniji kad se domognu svog mjesta za odmor, zračne luke mogu biti uzbudljiv dio iskustva. Putnici mogu uživati u iščekivanju predstojećeg putovanja i istražiti ponudu, od bara sa šampanjcem do luksuznih trgovina. Međutim, nisu sve zračne luke jednake i iako prekid ili odgođeni let mogu biti stresni i iscrpljujući, postoje zračne luke koje pretvaraju iskustvo iz nečega što se mora otrpjeti u nešto ugodno, s krasnim krovnim bazenima, umjetničkim galerijama i nevjerojatnim šumama u zatvorenom prostoru. Budući 27% putnika iz Hrvatske izjavljuje kako duljina čekanja na sljedeći let utječe na njihove odluke o rezervaciji leta, Booking.com dijeli šest najnevjerojatnijih zračnih luka diljem svijeta, zajedno s obližnjim mogućnostima smještaja, za presjedanja koja će uljepšati odmor.

Zračna luka Changi - Singapur

Poznata po tome što pruža iskustva bez premca, singapurska Zračna luka Changi već je odredište za sebe. Priroda je centralna tema uređenja ove zračne luke, a sadrži krovni bazen i hidromasažnu kadu, vrt s leptirima te najviši vodopad u zatvorenom prostoru na svijetu. Bujna šumska dolina Shiseido okružena je kupolom od stakla i čelika unutar zračne luke te uključuje 40 metara visok slap koji formira kišni vrtlog među tropskim biljem i više od 2000 stabala - nevjerojatan prizor, savršen za četvrtinu putnika (25%)** koji žele vidjeti više vanjskih prostora u zračnim lukama. Za najpotpunije iskustvo rezervirajte ulaznicu Jewel Changi Airport Admission, koja omogućava pristup svim sadržajima, od zelenih staza u prirodi do divovskog trampolina iznad drveća i restorana u kojima se poslužuje ramen s Michelinovom zvjezdicom. Ova zračna luka, koja je poput ogromnog dječjeg igrališta, idealna je za obitelji koje traže zabavu za djecu dok čekaju let. Od labirinta među krošnjama do najvećeg tobogana u Singapuru i vrta kaktusa, ima ponešto za svakoga.

Gdje boraviti: Objekt Crowne Plaza Changi Airport, a IHG Hotel nalazi se na terminalu 3 ove nevjerojatne zračne luke i izravno je povezan s trgovačkim centrom Jewel preko unutarnjeg mosta. Ovaj ultraluksuzni i moderni hotel odlikuje se futurističkim ugođajem Singapura, a sadrži staklene prozore od poda do stropa i uređeni vanjski bazen. Osim noćenja, na raspolaganju su i sobe za dnevnu upotrebu u kojima putnici u tranzitu mogu pristupiti hotelskim sadržajima na 4, 6 ili 8 sati. U restoranu koji je otvoren tijekom cijelog dana poslužuju se jela azijske i zapadnjačke kuhinje, od ukusnog pilećeg sataya s hrskavim umakom od kikirikija do divnih njoka s trganom govedinom - a koji nudi vegetarijanske i veganske jelovnike kao boravak u sklopu Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja'.

Zračna luka Helsinki-Vantaa - Helsinki, Finska

Ljubitelji umjetnosti cijenit će presjedanje u Zračnoj luci Helsinki, s minimalističkim zidovima prekrivenim borovinom, umjetničkom galerijom otvorenom 24 sata dnevno i instalacijama poput skulpture Concorde u obliku vilinog konjica. Ova dizajnerska zračna luka također obuhvaća slikovitu terasu, božićnu kolibu i virtualnu oazu u kojoj putnici mogu iskusiti finsku prirodu i njezina četiri godišnja doba kroz zakrivljeni zaslon, zvučne efekte i projekcije na interaktivnom zidu. Kako wellness zauzima važno mjesto u finskoj kulturi, putnici se mogu raskomotiti u dnevnom boravku Maja te koristiti sobu za jogu i naslonjače da se protegnu i opuste prije leta. Objekt nudi i razmjenu knjiga, gdje putnici mogu besplatno razmijeniti pročitane knjige te prvu na svijetu trgovinu rabljenim stvarima u sklopu zračne luke. Između letova gosti mogu odrijemati u kapsuli za spavanje s poklopcem kojim se može izolirati od svjetla i buke i tako se osvježiti za sljedeću etapu puta - idealno za više od četvrtine putnika (28%)** koji kažu da bi osiguravanje mjesta za spavanje bilo glavno poboljšanje zračnih luka.

Gdje boraviti: Objekt Clarion Hotel Helsinki Airport smješten je 2 minute vožnje vlakom od zračne luke; udaljen je od putničkih terminala i ima zvučno izolirane sobe, pa aktivnosti na obližnjoj pisti ne uzrokuju smetnje. Ovaj dizajnerski hotel nudi udobne krevete, prostoriju za fitness otvorenu 24 sata dnevno, saunu i terasu, a sadrži i sobe za sastanke koje mogu koristiti poslovni putnici. Restoran nudi ukusan jelovnik prepun nordijskih okusa, a peciva za doručak odličan su početak dana svakog putnika. Ovaj objekt u sklopu Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' koristi 100% obnovljivu energiju, što je praktično za one koji teže održivijim izborima prilikom putovanja.

Međunarodna zračna luka Hong Kong - Hong Kong

Duga čekanja između letova ne zvuče tako naporno kada zračna luka ima virtualni golf-teren, luksuzni spa centar i Aviation Discovery Center sa simulatorom leta, gdje putnici mogu oživjeti snove o pilotiranju. Ovdje se nalazi i prvo IMAX kino na svijetu smješteno u zračnoj luci, koje pruža potpuno filmsko iskustvo i zadovoljava potrebe petine putnika (20%)** kojima je upravo kino najpoželjniji sadržaj u zračnoj luci. Tematski organizirane zone uključuju radni prostor s naslonjačima i meditacijskim kutkom, a obitelji koje putuju s djecom mogu ih zabaviti u Buzz zoni, gdje će uz interaktivne igre i igralište vrijeme provedeno u čekanju proletjeti. Ova prostrana i besprijekorno čista zračna luka povezuje putnike s gotovo 200 odredišta iz cijelog svijeta te predstavlja most između živahne metropole i lokacija diljem svijeta. Gosti koji žele osjetiti okus grada mogu uživati u jelima s rezancima i ukusnim kineskim okruglicama ili provesti vrijeme na krovnoj terasi s pogledom na otok Chek Lap Kok.

Gdje boraviti: Na obali Južnokineskog mora i na pet minuta vožnje besplatnim autobusom od zračne luke nalazi se objekt Hong Kong SkyCity Marriott Hotel. Ova elegantna međupostaja iznimno je prostrana i sve sobe uključuju dobro osvijetljen radni prostor. Gosti se mogu okrijepiti u jednom od 5 restorana koji poslužuju jela azijske i međunarodne kuhinje, otići u fitness-centar otvoren 24 sata dnevno ili se opustiti u luksuznom spa centru. Ovaj hotel u sklopu Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' posvećen je pružanju održivijeg boravka jednako toliko koliko i udobnosti te ulaže znatne napore da smanji rasipanje hrane i nudi oazu zelenih prostora.

Međunarodna zračna luka Dubai - Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

S obzirom na to da su Ujedinjeni Arapski Emirati poznati po luksuznim i ekstravagantnim iskustvima koja pružaju, ne iznenađuje što i Međunarodna zračna luka Dubai ima visoke standarde. Ova otmjena zračna luka, dobro poznata postaja između Europe i Azije, u ponudi ima pet spa centara koji imaju bazen, hidromasažnu kadu i saunu te nudi prvoklasne tretmane, od masaža do manikure. Zen Garden nudi zelenu oazu s umirujućim zvukom vode iz ribnjaka smještenog među drvećem, a putnici mogu odspavati između letova u kabinama za spavanje. Za one koji žele ostati budni, salon za igre Game Space otvoren je 24 sata dnevno te nudi videoigre za jednog ili više igrača, a zahvaljujući najbržem bežičnom pristupu internetu (WiFi) na svijetu putnici mogu do mile volje gledati razne programe. Ova zračna luka nevjerojatno je velika, površine 297 nogometnih igrališta, a funkcionira i kao trgovački centar sa stotinama trgovina, od vrhunskih dizajnerskih butika do tehnoloških carstva i suvenirnica, što sve jamči mogućnost bezgranične kupnje za (57%)** putnika koji žele kupovati robu bez poreza dok čekaju let.

Gdje boraviti: Sjajni hotel InterContinental Residence Suites Dubai Festival City, an IHG Hotel nudi elegantne apartmane na samo nekoliko minuta vožnje od Međunarodne zračne luke Dubai. Iz jedinica se pruža panoramski pogled na kanal Dubai Creek, prirodni vodeni put poznat kao srce i duša ovog grada. Gosti mogu uroniti u krajolik iz svojih suiteova ili se isplivati u nevjerojatnom bazenu prije nastavka putovanja. Štoviše, ovaj objekt u sklopu Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' poduzima korake za smanjenje ugljičnog otiska i ulaže postotak prihoda u projekte lokalne zajednice, što gostima pruža održiviji boravak.

Zračna luka Madrid-Barajas - Madrid, Španjolska

Sjeveroistočno od glavnog grada Španjolske, u četvrti Barajas, nalazi se Zračna luka Madrid-Barajas, koja prima više od 50 milijuna putnika godišnje, a udaljena je samo nekoliko minuta vožnje od centra grada. Zračna je luka preuređena kako bi se smanjio stres i poboljšala dobrobit putnika, a ima staklene zidove, kružne krovne prozore i kupolu od bambusa, što sve omogućava obilje prirodnog svjetla. Iz toga je proizašla arhitektura koju odlikuje poznati valoviti krov koji se proteže kroz interijer, pružajući velik prostor za boravak putnika pun svjetla. U zračnoj luci nalazi se spa centar Elysium Travel, koji nudi opuštajuću refleksologiju te korištenje blatnih kupki i parnih soba za jedinstveno osvježavajuće iskustvo. Kako biste doista okusili Španjolsku, u zračnoj luci dostupni su tradicionalni tapas barovi sa slanom iberskom svinjetinom, ljutim paprikama Padron i crnim vinom voćne arome, idealno za 3 od 5 putnika (60%)** koji vole jesti u restoranima dok čekaju let. Također su dostupni dječja igraonica, skladište prtljage i brojni butici.

Gdje boraviti: Moderan i trendovski privatni smještaj Fly Rooms Madrid Airport nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od Zračne luke Madrid-Barajas. Uređen je u stilu inspiriranom putovanjima i savršen je za putnike u tranzitu. Ovaj smještaj nudi klima-uređaj koji će putnike zaštititi od španjolskih vrućina, domaću atmosferu i potpuno opremljenu čajnu kuhinju. Putnici će se ovdje zadržati s užitkom, umotati se u mekani ogrtač te pogledati film kako bi se opustili i osvježili.

Zračna luka Split- Split, Hrvatska

Zračna luka Split, poznata i kao Zračna luka Resnik, nalazi se 24 km od grada Splita u Hrvatskoj. Smješten u regiji Dalmacije, prilikom slijetanja turisti mogu uživati ​​u pogledu na more, planine i prekrasne otoke koji okružuju Split. Zračna luka je popularna europska destinacija za letove tijekom ljetne sezone, što također čini Split važnim središnjim gradom koji nudi letove za europske gradove kao što su Pariz, London i Frankfurt. Ova međunarodna zračna luka druga je najprometnija u Hrvatskoj nakon Zračne luke Zagreb, s gotovo 3 milijuna putnika u 2022. Novi terminal otvoren je 2019., a arhitektonsko rješenje je transparentan prostor koji je iz svake točke gledišta povezan s letom. Zračna luka Split putnicima nudi svojevrsno iskustvo putovanja, a svaki prostor novi trenutak koji mogu pogledati, fotografirati ili samo uživati u njemu i lokalnom okruženju.

Gdje boraviti: Apartmani i sobe Situs smješteni su u Splitu, 500 metara od Dioklecijanove palače i 300 metara od šetališta uz more. Sve jedinice u ovom pansionu su klimatizirane i opremljene TV-om ravnog ekrana. Neke sobe imaju prostor za sjedenje u kojem se možete opustiti nakon napornog dana, dok apartmani također sadrže čajnu kuhinju. Jedinice uključuju vlastitu kupaonicu s tušem, besplatnim kozmetičkim priborom i sušilom za kosu. Također, ovo je održivi objekt i poduzeo je 14 koraka kako bi boravak učinio održivijim.

Za putnike koji žele još malo produžiti svoj odmor kako bi istražili neke od najboljih zračnih luka diljem svijeta, Booking.com dijeli Sezonske ponude. Popusti kreću od 15% u objektima koji sudjeluju u ponudi i koji imaju oznaku 'Sezonska ponuda', a vrijede za boravke s odjavom najkasnije 28. rujna 2023. Usto, Booking.com gostima olakšava da iskuse novu razinu putovanja uz Genius. Program vjernosti Booking.com-a osmišljen je kako bi uz njega svako putovanje donijelo bolje iskustvo, a potpuno je besplatan, lako dostupan i članstvo u njemu traje cijeli život. Dok putnici rezerviraju putem naše platforme, bilo da se radi o najmu automobila za obiteljski izlet ili obalnoj kućici za odmor na plaži, Genius im pomaže ostvariti još više nagrada za doživotne popuste koji nikada ne istječu. Putnici jednostavno trebaju kreirati besplatan korisnički račun na Booking.com-u ili se prijaviti u postojeći račun kako bi ostvarili sve više nagrada koje će im pomoći da poboljšaju svoje iskustvo putovanja - od besplatnog doručka do besplatnih prijelaza u bolju jedinicu, te uz popuste već od 10% na određeni najam automobila i smještaj.