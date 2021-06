Kada pričamo o masturbaciji, nema prostora za osjećaj srama. Osjećaji zadovoljstva i sreće koje osjećamo nakon masturbacije vrijedni su svega. Iako su vaši prsti ponekad vaši najbolji prijatelji, postoji posebna čar u igranju sa seks igračkama.

Posebno kada su toliko diskretno dizajnirane da nitko neće primijetiti o čemu se radi čak ni ako ih stavite na policu u dnevnom boravku. Premda se vlastitog užitka ne trebate sramiti, LELO nudi rješenje za vas ako vam je diskrecija na prvom mjestu

MIA 2

Volite spontanost i diskreciju? Imamo pravu stvar za vas. MIA 2 dizajnirana je poput predivnog pakiranja ruža, a što je najbolje, možete je staviti u torbicu, među šminku, na noćni ormarić bez da itko posumnja o čemu se zapravo radi. Plus, USB utor za punjač savršeno je sakriven - potrebno je samo okrenuti i skinuti poklopac da biste ga pronašli.

Obožavamo MIA 2, ne samo zbog njenog elegantnog i ženstvenog izgleda, već i zbog toga što je precizno dizajnirana za najbolju klitoralnu simulaciju. Ima šest različitih uzoraka vibracija i 100% je vodootporna. Ako još uvijek razmišljate, znajte da se MIA 2 nalazi među svjetskim bestsellerima

LELO Beads Plus

Kutijica za leće? Stres loptica? Pikule? Ne, ništa od navedenog. LELO Beads Plus predivno su dizajnirane kuglice koje služe kao utezi za treniranje mišića zdjeličnog dna što može pomoći pri postizanju jačih i učestalijih orgazama. Kako, pitate se? Ove kuglice koriste kinetičke vibracije koje rade simultano s kretnjama tijela. Na ovaj način, bit ćete više u dodiru sa svojim tijelom i brže ćete prepoznati koji dijelovi tijela vam osiguravaju jače i učestalije orgazme.

Mogu vam poslužiti za Kegelove vježbe. Tako je, ove kuglice osnažuju vaše mišiće zdjeličnog dna i pomažu u postizanju fantastičnih orgazama. Dolaze u setu od šest različitih težina koje vam omogućuju da vježbate i radite na svojem tijelu, a napravljene su od mekanog silikona. Ove kuglice su 100% sigurne za tijelo, 100% vodootporne i 100% zadovoljavajuće

ORA 3

Želite nešto što će vas uveseliti vibracijama? Na prvi pogled, ORA 3 izgleda kao elegantni prsten za salvete, no, ova igračka je simulator oralnog seksa za one koji ga vole. Koristi kombinaciju vibracija koji će vas u roku od sekunde dovesti do vrhunca. Predivno dizajnirana okruglasta igračka ima i rotirajući jezičak koji radi sav posao!

Nemate partnera? Lako rješiv problem. Uživajte u senzacijama oralnog seksa koje su 25% brže, jače i preciznije nego prava stvar. Želite užitak samo za sebe? Sad ga možete i imati

SILA

Dizajnirana s diskrecijom na umu, LELO SILA predviđena je za usporenu vožnju. Upoznat će vas s novim razinama ekstaze koje su namijenjene onima koji uživaju u postupnom pojačavanju senzacija. SILA sadržava širok raspon jačina, uključujući i mekše vibracijske postavke tako da možete uživati u postizanju užitka svojim tempom. Ako volite usporiti i uživati u vožnji, SILA je klitoralni simulator koji vas može odvesti od točke A do točke B brzinom koju sami odredite.

Uz SILA, bez obzira koliko su vam visoki standardi, nećete biti razočarani! Snažni orgazmi su osigurani tako da uzmite slobodan dan, opustite se i povežite se sa sobom, te uživajte u trenutku kojeg vam nitko ne može oduzeti

LILY 2

Ako ste u potrazi za slatkim vibratorom koji vam stane u dlan i divno miriši, LILY 2 će biti vaša nova najbolja prijateljica. Ovaj seksi maleni masažer dolazi u tri različita mirisa: lavanda i manuka med, ruža i glicinija, i vina i čokolada. Zašto mirisni vibrator? Zato što svi možemo profitirati od korištenja mirišljave seks igračke.

Miris je jedan od naših najvažnijih osjeta. Ima mogućnost opustiti nas, podsjetiti nas na sjećanja i potaknuti osjećaje ljubavi i uzbuđenja. Da, uz miris se sve to može postići. Mirisi koji čine LILY 2 pažljivo su odabrani jer se među njima nalaze česti afrodizijaci i opuštajuće note. Možete biti sigurni da smo se potrudili pomoći vam kreirati seksi iskustvo koje će vam ostati duboko u sjećanju. Ako ste zabrinuti da bi vas mirisi mogli iritirati, ne brinite se! Mirisi su zaštićeni silikonom na taj način da je aroma dugotrajna, a vaši intimni dijelovi 100% sigurni.

Kao zaključak, recite zbogom skrivanju ružnih seks igračaka na najvišoj polici u ormaru i recite dobrodošlicu divnim, elegantnim i savršeno prikrivenim proizvodima za užitak!