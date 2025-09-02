Jesen i zima 2025. donose sportske poslastice za sve ukuse. Nema veze volite li brze aute, timske sportove ili individualna nadmetanja - bit će svega. Sportski fanatici već sad planiraju koje će utakmice gledati, a neki će svoje znanje testirati i na Stake platformi.

NFL - američki nogomet na najvećoj pozornici

Eagles i Cowboys otvaraju NFL sezonu 4. rujna. Klasični derbi. Nielsen je nedavno objavio podatke - prosječnu NFL utakmicu gleda 18,7 milijuna ljudi po susretu. Ogromna brojka.

NFL nije samo sport. Postao je prava industrija zabave. Svaka utakmica donosi oko 24 milijuna dolara samo od TV prava. Tako tvrdi Sports Business Journal u svom izvješću iz srpnja. Igrači danas nose senzore koji prate svaki njihov pokret. Tehnologija, što ćeš.

Prošlogodišnji Super Bowl? 123 milijuna gledatelja. Teško da će itko srušiti taj rekord. Ali nikad ne reci nikad.

Zanimljivo je da prosječni NFL navijač potroši oko 725 dolara godišnje na merchandise svoje momčadi. Podatak koji marketinški stručnjaci obožavaju.

Ženski ragbi osvaja svijet

Engleska organizira Svjetsko prvenstvo u ragbiju za žene. Grupna faza od 22. do 30. rujna, eliminacije od 2. do 27. listopada. Šesnaest reprezentacija, jedna titula.

World Rugby je objavio zanimljiv podatak - prethodno izdanje pratilo je 20,5 milijuna ljudi. Porast od 84% u odnosu na 2017. Ženski ragbi raste, nema sumnje.

Engleska je uložila 15 milijuna funti u organizaciju. Nije malo. Finalna utakmica na Twickenhamu? Rasprodana prije nekoliko mjeseci. Kapacitet od 82.000 mjesta premali za sve zainteresirane.

Novozelandske Black Ferns brane naslov. Ali Engleskinje imaju svoje planove. Igrat će pred domaćom publikom, velika prednost. Francuska također prijeti. Njihov poraz u polufinalu 2022. (25-24) još boli. Traže osvetu.

Formula 1 - završnica sezone donosi dramu

F1 kalendar nastavlja se u Monzi (5.-7. rujna). Zatim slijede Velika nagrada Azerbajdžana u Bakuu (19.-21. rujna), pa Singapur (3.-5. listopada). Kasnije Austin, Mexico City, São Paulo, Las Vegas, Katar i konačno Abu Dhabi (5.-7. prosinca).

Liberty Media, koji drži F1, objavio je brojke - prosječnu utrku prati 70,3 milijuna ljudi. Singapurska noćna utrka posebno je fotogenična. Svjetla, grad, bolidi. Prava poslastica.

Las Vegas? Najskuplji vikend u kalendaru. Ulaznice i do 5.000 dolara. Hoteli poskupljuju 400% tijekom trkačeg vikenda. Unatoč tome, sve rasprodano. Još lani.

Borba za naslov često traje do zadnje utrke. Prošle sezone odlučio je zadnji krug u Abu Dhabiju. Dramatičnije ne može.

Prosječna brzina F1 bolida na ravnici? Oko 360 km/h. Vozači gube i do 4 kg težine tijekom jedne utrke zbog dehidracije. Fizički najzahtjevniji sport na svijetu, kažu neki.

NBA i NHL - košarka i hokej zagrijavaju zimu

NBA počinje 27. listopada, NHL 7. listopada. Dvije lige koje vladaju zimom. ESPN kaže da NBA utakmice gleda 1,6 milijuna ljudi po susretu. NHL privlači oko 400.000 gledatelja, prema Sports Business Journalu.

Obje lige koriste naprednu analitiku. ESPN Analytics tvrdi da NBA timovi prate preko 3.000 različitih statističkih kategorija. NHL ima puck tracking tehnologiju - mjeri brzinu i putanju paka 2.000 puta u sekundi. Suludo detaljno.

NBA liga zarađuje oko 10 milijardi dolara godišnje. NHL oko 5,4 milijarde. Ozbiljan biznis.

Prosječna plaća u NBA? 9,5 milijuna dolara godišnje. U NHL-u? 3,2 milijuna. Nije loše za igranje igre.

NBA All-Star vikend privukao je 7,8 milijuna gledatelja prošle godine. Više show nego sport. Nastupali su i Snoop Dogg i Post Malone. Košarka je odavno prerasla sportske okvire.

Ryder Cup - golf na timski način

Adare Manor u Irskoj ugostit će Ryder Cup od 26. do 28. rujna. Europski protiv američkih golfaša. Timski format u inače individualnom sportu.

DP World Tour objavio je podatak - prethodna izdanja prati preko 750 milijuna gledatelja tijekom tri dana. Nevjerojatno za golf.

Irska nije štedjela - 70 milijuna eura za pripremu terena. Adare Manor, luksuzni resort u County Limericku, kompletno renoviran. Ulaznice? Planule za 13 minuta. Doslovno.

Europski tim želi vratiti trofej nakon poraza 2023. Amerikanci nisu pobijedili na europskom tlu od 1993. Trideset i dvije godine. Duga suša.

Zanimljiv detalj - igrači ne dobivaju novčane nagrade za nastup. Igraju isključivo za prestiž i čast. Rijetko viđeno u modernom sportu.

Što nas očekuje?

Pet događaja koji će obilježiti sportsku jesen i zimu. Od bučnih stadiona do tihih golf terena. Bit će drame, bit će rekorda, bit će nezaboravnih trenutaka.

Pripremite grickalice. Namjestite naslonjač. Sport je najbolji reality show. Jesen i zima 2025. bit će sve samo ne dosadne.