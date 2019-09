Danas gotovo svaka žena nosi grudnjak i vjeruje da tako pridonosi držanju i zdravlju - no evo pet razloga zašto je to pogrešno

Grudnjaci su postali potpuno normalan dio ženske garderobe i danas gotovo svaka žena nosi grudnjak i vjeruje da tako pridonosi držanju i zdravlju.

Ipak, ponekad je dobro 'zaboraviti grudnjak' i osloboditi grudi, a evo i zašto.

Bolja cirkulacija - cilj treba biti da nam je u odjeći udobno, no istovremeno želimo da nam grudnjaci čvrsto pristaju. Razmislite: grudnjaci su vrlo uski dio odjeće i stišću dio našeg tkiva na grudima. Taj pritisak steže krvne žile i obustavlja normalnu cirkulaciju - baš kao bilo koji drugi dio odjeće. Bez grudnjaka krv će slobodno cirkulirati , a to ćete osjetiti u cijelom tijelu.

Bolje zdravlje - odbacivanjem grudnjaka možete poboljšati i zdravlje kože i mišića. Krv bolje cirkulira, mišići imaju bolji tonus, a prljavština i i znoj ne ostaju zaglavljeni na tijelu. Redovito nošenje grudnjaka može dovesti do diskoloracije kože pa je moguće i da se pojave tamne mrlje na tijelu.

Bolji san - nekim je ženama normalno zaspati s grudnjakom. No, ova je navika nezdrava. Naime, grudnjaci tijekom sna čine kaos za naš cirkardijski ritam koji označava prirodan unutarnji proces kojim tijelo regulira ciklus spavanja i buđenja. Ako skinemo grudnjak tijelo će se lakše opustiti, krv će normalno cirkulirati i bolje ćemo se naspavati.

Čvršće grudi - profesor Jean-Denis Rouillon sa Svečulišta u Besanconu proveo je 15 godina proučavajući žensku anatominju. Prema njegovim podacima, ženama koje godinu dana nisu nosile grudnjake, grudi su visile čak sedam milimetara manje nego onima koje su ga nastavile nositi.

Veće grudi - često koristimo push-up grudnjake kako bi nam dekolte bolje izgledao. No, najlakši način da dobijemo punije grudi je tako da odbacimo grudnjak. Naime, tako grudi slobodno stoje u prirodnom položaju, a to forsira pektoralne mišiće da rade protiv gravitacije. Iako vam neće narasti same grudi, ojačani mišići učinit će da dekolte izgleda bujnije.