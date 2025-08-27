Električni Orgazam slavi veliku obljetnicu – 45 godina Orgazma u Tvornici kulture

Jedan od najutjecajnijih rokenrol bendova ovih prostora sa zagrebačkom će publikom proslaviti veliku obljetnicu postojanja benda u subotu, 22. studenog 2025. godine uz presjek omiljenih hitova iz bogate diskografije.

Električni orgazam - „Nebo"

Radujemo se novom nastupu u Tvornici i ponovnom susretu sa zagrebačkom publikom. Nije tajna da nam je Zagreb jedan od najomiljenijih gradova u kojima sviramo. Ovog puta obilježavamo 45 godina postojanja benda koji je nastao 13. siječnja 1980. U skladu s tim potrudit ćemo se da predstavimo skoro sve faze rada benda. Možda neće biti pjesama baš sa svakog albuma, ali sigurno ćemo svirati sve najveće hitove benda i pjesme za koje znamo da ih publika voli i očekuje da ih čuje i vidi na koncertu. Budući da se Ljuba (klavijaturist) još oporavlja od loma lijeve ruke, nastupit ćemo kao četvorka, u izrazito gitarističkom zvuku!, najavio je neponovljivi Srđan Gojković Gile ususret koncertu u Tvornici.

Električni orgazam - „Da si tako jaka"

Električni orgazam jedan je od najvećih sastava i glazbenih inovatora na ovim prostorima. S djelovanjem su počeli početkom 80-ih, kada su održali i svoj prvi nastup u SKC-u, a 1981. godine bili su dijelom jednog od najznačajnijih izdanja novog vala, LP-ja „Paket aranžman" uz Idole i Šarla akrobatu. Pjesme „Krokodili dolaze", „Zlatni papagaj" i „Vi" obilježile su čitave generacije, a Električni orgazam postao je jednim od predvodnika novog glazbenog pokreta koji je nedugo nakon toga zavladao čitavom Jugoslavijom. Fuzija rokenrola i post-punka s elementima psihodelije i znakovitim stihovima koje različite generacije i danas zborno pjevaju izdvojila je Orgazam kao pokretače novog vala i kreatore jedinstvenog zvuka.

Električni orgazam - „Krokodili dolaze"

Nakon više od četiri desetljeća energičnih svirki i nezaboravnih nastupa, Orgazam se vraća u Tvornicu kulture kako bi sa zagrebačkom publikom proslavio posebnu obljetnicu i podsjetio na najvažnije numere koje su obilježile postojanje benda, ali i desetljeća glazbe i društvenih okolnosti ovih prostora. Od eponimskog prvijenca „Električni orgazam" (1981) preko kultnog EP izdanja „Varšava '81", omiljenog „Lišće prekriva Lisabon" (1982) i jedinstvenih obrada na „Les Chansones Populaires" (1983) sve do „Kako bubanj kaže" (1984), „Distorzija" (1986) i „Braćo i Sestre" (1987) - Električni orgazam pripremit će električno iskustvo putovanja kroz diskografiju i omiljene pjesme iz bogatog kataloga. Hitovi poput „Devojke", „Bejbe, ti nisi tu", „Da si tako jaka", „Beograd", „Nebo" i „Igra rokenrol cela Jugoslavija" odzvanjat će na slavljeničkom koncertu ovog studenog.

Električni orgazam vraćaju se u Zagreb kao četveročlani sastav kako bi obilježili 45 godina postojanja i nezaustavljivog rokenrola. Publika Tvornice kulture ove će jeseni imati priliku proputovati jednom od najutjecajnijih diskografija ovih prostora i čuti omiljene hitove Orgazma.

Ulaznice po cijeni od 19 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 19 eura.