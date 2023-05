Od 11. do 14. svibnja u KUC Travno održava se 4. Zagreb Clown Festival i donosi šest sjajnih predstava

Od 11. do 14. svibnja, u sklopu 4. Zagreb Clown Festivala koji se održava u Kulturnom centru Travno (KUC Travno) Zagreb postaje domaćin svjetski poznatim imenima neverbalnog teatra, odnosno klaunske umjetnosti.

Kako kaže umjetnička direktorica Triko Cirkus Teatra, organizatora festivala, Iva Peter-Dragan tema ovogodišnjeg festivala je upornost i sve što taj pojam podrazumijeva kao termin u svakodnevnom životu. U 4. izdanju jedinstvenog festivala u Hrvatskoj organizatori su i ove godine publici pripremili sjajan internacionalni program s posebnim EX YU blokom predstava te Majstorskom radionicom iz klaunerije i fizičke komedije Johna Towsena, koja će se održavati od 11. do 13. svibnja u sklopu festivala.

„Pripreme za ovogodišnji festival počele su još lani raspisivanjem natječaja. Pristiglo nam je više od 50 prijava, a mi smo na osnovi teme festivala koja je ove godine upornost, odabrali one koje se najbolje uklapaju u cijelu tematiku i koje su umjetnički i izvedbeno iznimno kvalitetne. Tema je izuzetno bitna za klauna. Svi koji se bave klaunskom izvedbom to znaju. Ne samo što je klaunska umjetnost sama po sebi prilično marginalizirana pa se trudimo održati je, već i zato što klaun uvijek pokušava napustiti najlogičnije obrasce ponašanja i pokazati svoj način hvatanja u koštac s nekim problemom ili izazovom te ostvariti uspjeh. Za to je ponekad potrebno puno više energije nego da smo se odlučili za uobičajeno djelovanje. Ali, isto tako ulaganje te energije kreira mnogo zabave i iz toga nastaju vrlo često komične situacije. Upornost kako bi se nasmijala publika i sve ono što se događa u našim promašajima u namjeri da to postignemo, to je klaunska upornost i vodi ka uspjehu i zato je to tema ovogodišnjeg festivala", objasnila je Iva Peter-Dragan, organizatorica 4. Zagreb Clown Festivala.

Program festivala donosi šest predstava koje pozivaju na smijeh

U četiri dana trajanja festivala publika će moći uživati u šest predstava koje će izvesti umjetnici iz SAD-a, Italije, Austrije, Slovenije, Srbije, Francuske i Hrvatske.

Prvi dan na pozornicu KUC-a Travno izaći će talijanska umjetnica Angela Delfini i „sve nam objasniti" u svojoj komediji koja se zove „Angela Delfini će vam sve objasniti". Dan kasnije, 12. svibnja, na pozornicu dolazi srpski umjetnik Stefan Ostojić sa svojim folklorno-klaunskim solo showom „Lala" prenijeti nam ljubav prema tradiciji i kulturi, povijesti rodnog kraja - Sjevernog Banata i grada Kikinde na način kakav publika još nije vidjela.

Istog dana u sklopu 4. Zagreb Clown Festivala nastupaju i organizatori Triko Cirkus Teatar na platou Mamutice svojom klaunskom predstavom „Šluškinja", u kojoj dvije sluškinje umjesto da surađuju jedna u drugoj vide konkurenciju te slovenska umjetnica Tina Janežič svojom točkom naziva „Krotiteljica stolica" koja ima, kao što se iz naziva točke može zaključiti, poseban odnos sa svojim stolcem.

Treći dan, 13. svibnja, na programu je predstava namijenjena za one starije od 18 godina, a na pozornicu će izaći svjetski poznata klaunska družina The Hot Clown Company koja će svojom duhovitom izvedbom imati premijeru u Zagrebu. Naziv predstave je „Hot Clown Sex", a organizatori kažu da je svakako vrijedi pogledati.

Program 4. Zagreb Clown Festivala 14. svibnja zatvara predstava Tanje Simme, austrijske umjetnice koja će se publici predstaviti svojom uspješnicom „Anna de Lirium - Svirka uživo!" i na svoj prepoznatljiv, autentičan način, kao razuzdana i simpatična klaunesa sve nasmijati i zabaviti.

Zagreb 4. Zagreb Clown Festivalom postaje mjesto susreta svjetske klaunske scene

U popratnom programu festivala publika će moći sudjelovati na panelu koji će moderirati Barnaby King na temu regionalne klaunske scene. Barnaby King je svjetski poznati klaun i osnivač platforme "Clown Spirit" koja spaja klaunove diljem svijeta, a nudi i edukaciju praktične i teoretske vrste.

"Festivali su mjesta druženja i umrežavanja i dolazak Barnabyja Kinga važan je za naš festival i njegovu prepoznatljivost u svijetu. Tijekom festivala on će prenositi uživo intervjue sa sudionicima, a predstavu "Šluškinja" direktno emitirati na svom kanalu Clown Spirit. Moram istaknuti kako će s nama tijekom festivala biti i John Towsen, doajen proučavanja klaunske umjetnosti iz perspektive znanosti o umjetnosti, doktor znanosti na istu temu te autor nezaobilaznog teoretskog djela "The Clowns". Tu je i Lee Delong, glumica i klaunica koja je igrala na najvećim pariškim pozornicama, a festival donosi i predstavu Janga Edwardsa,

nezaobilazne figure klaunskog kazališta našeg doba, koji je svojim festivalom The Festivals of Fools napravio svojevrsnu klaunsku revoluciju. Zagreb zaista ovim festivalom postaje poprište svjetske klaunske scene", istaknula je Iva Peter-Dragan.

Tijekom trajanja festivala bit će otvoren CLOWN CAFFE, mjesto susreta umjetnika i publike u Vlaškoj 92.

Program 4. Zagreb Clown Festivala subvencioniran je sredstvima Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Zagreba. Kompletni program možete pronaći na stranici Triko Cirkus Teatra.

Ulaznice su dostupne na: www.ulaznice.hr. Grupne i festivalske ulaznice možete kupiti kontaktirajući Triko Cirkus Teatar na: ivana.triko@gmail.com.

Mjesto događanja: KUC Travno, Božidara Magovca 17, Zagreb.