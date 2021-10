Berlinale Special od 14. do 17.10. u organizaciji Goethe-Instituta Kroatien u kino Tuškanac donosi hrvatske premijere najzanimljivijih njemačkih filmova protekle sezone

Bogatu filmsku jesen obilježit će četvrti po redu Berlinale Special koji od 14. do 17.10. u organizaciji Goethe-Instituta Kroatien u zagrebačko kino Tuškanac donosi šest atraktivnih naslova s najprestižnijeg njemačkog filmskog festivala. Manifestacija je osmišljena u želji da se hrvatskoj publici približe najbolja ostvarenja suvremenog njemačkog filma uz pregršt premijera i fokus na aktualne laureate Njemačke filmske nagrade tzv. Lole. Berlinale Special od 25. do 30. listopada putuje i u riječko Art-kino Croatia te splitsku Kinoteku Zlatna Vrata.

Program otvara epski film Fabian ili o propasti Dominika Grafa, ekranizacija melankolične autobiografske priče Ericha Kästnera, jednog od najvažnijih romana Weimarske Republike. Ironični fatalist Fabian provodi život između podzemlja i podstanarstva u turbulentnom periodu prije Hitlerova dolaska na vlast. Upoznaje Korneliju koja postaje tračak svjetlosti u njegovu besciljnom životu međutim čeka ga gorko razočaranje. Virtuozno režirana i pronicljiva studija života u Berlinu tijekom 1930-ih istovremeno je izravna i nadrealna, duhovita i uznemirujuća. Film podsjeća na disko-kuglu koja se okreće polako, prikazujući propast sna o sreći. Fabian ili o propasti višestruko je nominiran za Njemačku filmsku nagradu, između ostalog u kategorijama za najbolji igrani film, scenarij, žensku glavnu ulogu, mušku i žensku sporednu ulogu.

Slijedi intrigantna politička satira Curveball Johannesa Nabera, bazirana na istinitim događajima koji su doveli do izbijanja Iračkog rata. Arndt Wolf radi kao stručnjak za biološko oružje za njemačku Saveznu obavještajnu službu (BND). Čvrsto je uvjeren da je u Iraku proizvedeno oružje za masovno uništenje, iako potraga UN-ovog povjerenstva nije pronašla ništa. Wolf ne dopušta da ga odvrate od njegova uvjerenja, a jedan tražitelj azila daje mu novu nadu - Rafid Alwan alias Curveball tvrdi da je bio inženjer u programu za biološko oružje Sadama Huseina. Naberov film prati koloplet događaja koji su doveli do američke invazije Iraka 2003. godine i svojom apsurdnošću šokira gledatelja koliko god on bio dobro upoznat sa činjenicama. Curveball je nominiran za Njemačku filmsku nagradu u kategorijama za najbolji film, režiju i sporednu mušku ulogu.

U nastavku programa publika će gledati Dom, dramu o mladom bivšem zatvoreniku koji se bori za normalan život i prihvaćanje usprkos predrasudama provincijske zajednice. Riječ je o dugometražnom prvijencu slavne njemačke glumice Franke Potente, zvijezde filmova Trči, Lola, trči! i Bourneov identitet, koji je predstavljen na koprodukcijskom tržištu za Berlinale 2021. Marvin Hacks proveo je, zbog zločina koji je počinio kao tinejdžer, sedamnaest godina u zatvoru i sada je došlo vrijeme za povratak kući. Stanovnici njegova rodnog gradića dočekuju ga s mržnjom, no Marvin je u zatvoru naučio da se mora suočiti s posljedicama svojih postupaka iz prošlosti. U svom redateljskom debiju Potente pokazuje veliku empatiju i obećanje, a posebice se ističu upečatljivi glumački nastupi Jakea McLaughlina kao Marvina i dobitnice Oscara Kathy Bates kao njegove majke.

Možda najzvučniji naslov ovogodišnje selekcije je znanstveno-fantastična romantična komedija Muškarac iz snova Marie Schrader. Znanstvenica Alma radi u poznatom muzeju Pergamon u Berlinu. Kako bi dobila sredstva za svoja istraživanja, pristaje sudjelovati u nevjerojatnom eksperimentu. Tri će tjedna živjeti s humanoidnim robotom Tomom koji bi se, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, trebao pretvoriti u savršenog životnog partnera za nju. No usprkos njegovu privlačnom obličju Alma je uvjerena kako je ne može usrećiti. U tragikomičnoj priči o podrijetlu ljudske čežnje koja se koleba između analize i osjećaja, kemija između dvoje protagonista stvara produktivno polje za istraživanje ugodnog i jezivog. Glumica Maren Eggert nagrađena je Srebrnim medvjedom za najbolje glumačko ostvarenje u glavnoj ženskoj ulozi.



Zajedljivi susjed još je jedan redateljski prvijenac glumačke zvijezde, ovoga puta Daniela Brühla, a snimljen je prema britkom scenariju Daniela Kehlmanna koji je razradio redateljevu ideju i oplemenio je oštrim dijalozima i savršenom psihologijom likova. Razmaženom njemačko-španjolskom glumcu smiješi se uloga u filmu o superjunaku. No prije nego što poleti avionom na kasting svratit će u lokalnu birtiju, a ondje ga čeka Bruno. Gubitnik ponovnog ujedinjenja Njemačke, Bruno je žrtva gentrifikacije u bivšem Istočnom Berlinu, vječito zanemaren pojedinac koji želi osvetu, a Daniel je njegova meta. Film je prikazan u sklopu berlinske međunarodne konkurencije.

Program će zaključiti ironično-materijalistička komedija Krvopije Juliana Radlmaiera koja je prikazana u sklopu nove berlinske sekcije Encounters, posvećene inovativnim naslovima koji pomiču granice filmskog izričaja. Dok radnici i seljaci u Marxovom Kapitalu traže objašnjenje za tajanstvene tragove vampirskih ugriza na svojim mrtvim drugovima, u luksuzni dom bogate očaravajuće nasljednice gospođice Flambow-Jansen dolazi tobožnji barun. Ubrzo se ispostavlja da je riječ o proleterskom varalici, koji je i sam pobjegao iz Sovjetskog Saveza zbog političkog incidenta sa Sergejom Ejzenštejnom i samim Staljinom. Dijalektična basna marksističku metaforu kapitalista kao krvopija doslovno prenosi na platno te ukazuje na aktualnost teme. Potlačeni i dalje klasno nasilje usmjeravaju prema pogrešnom cilju i još uvijek nude svoje karotide očnjacima tlačitelja.