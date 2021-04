Treću godinu za redom ZG JAZZ u metropolu dovodi ponajbolje jazzere Hrvatske i regije

U skladu s epidemiološkim mjerama i preporukama te uz ograničen broj mjesta u publici, ZG JAZZ i ove godine, treću godinu za redom, u metropolu dovodi ponajbolje jazzere Hrvatske i regije. Program će se održavati u Hrvatskom glazbenom zavodu, dva dana.

U petak, 30.4.2021., na Svjetski dan Jazza, u 12 sati, u podrumskoj prostoriji samo 9 posjetitelja imat će priliku bez naknade sudjelovati na JAZZ MASTERCLASSu profesora, saksofonista Saše Nestorovića i pijanista Veljka Glodića.

Zainteresirani se mogu javiti na mail organizatora: info@obnomika.hr

Isti dan u 18 sati, uživat ćemo i dobro se zabaviti na Koncertu Cool Jazz Duo (saksofonist Saša NESTOROVIĆ i pijanist Veljko GLODIĆ), kojim će ovaj sjajan dvojac koncertno konačno imati priliku promovirati svoj novi, autorski CD pod nazivom Lydian Orbit.

U 21 sat, glazbena diva Radojka ŠVERKO, podsjetit će nas na svoj jazz live album koji je 2018. godine dospio na drugo mjesto najprodavanijih albuma; nezaboravni As Time Goes By.

Drugi dan, u subotu, 1.5.2021., u 20 sati slijedi Koncert za DVA glasovira na kojem će nastupiti dvoje virtuoza jazz-a Vasil HADŽIMANOV & Matija DEDIĆ.