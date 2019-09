Ako se prepoznajete u tome, prestanite raditi ove stvari kad ste u društvu prije nego što vas zbog toga svi počnu izbjegavati

Znate li čime zaljubljeni parovi najviše živciraju svoje prijatelje? Donosimo vam tri "grozne" navike koje većni idu na živce.

Naravno, i mali savjet - ako se prepoznajete u tome, prestanite raditi ove stvari dok ste u društvu prije nego što vas zbog toga svi počnu izbjegavati.

Množina - većina parova to radi nesvjesno, pogotovo ako zajedno žive. Onda kao da izbace riječ "ja" iz svojeg rječnika i sve što su radili postaje "mi". U redu je reći "mi" ako ste zaista nešto radili skupa, no ne i kada iznosite neko mišljenje. Vaše prijatelje to bi s vremenom moglo početi živcirati i mogli bi vas zbog toga početi izbjegavati.

Stalno iskazivanje nježnosti - kada ste zaljubljeni, teško je kontrolirati osjećaje, no pokušajte smanjiti strasti dok ste u društvu. Ako se pretjerano mazite i ljubakate pred drugim ljudima, njima će biti neugodno, zbog čega bi vas u budućnosti mogli početi izbjegavati

Tepanje - lijepo je imati sladunjavi nadimak za osobu koju volite i obraćati joj se kao da je dijete, no to ipak ostavite za svoja četiri zida, jer vašim prijateljima nije slatko ni ugodno kada jedno drugom gugućete u njihovom društvu.

I, jeste li se prepoznali?