Bogati trodnevni program obuhvaća interaktivne storytelling predstave za djecu i odrasle, druženje na otvorenom te predstavljanje domaćih i stranih scenskih umjetnika

Tema ovogodišnjeg festivala je Nada (Hope) - nada u priče, druženje i umjetnost. Vođeni tom temom, vrhunski domaći i inozemni storytelling majstori s guštom će interpretirati legende, bajke i ostale priče iz hrvatskog, mađarskog, britanskog, nizozemskog i finskog podneblja.

Program se odvija na hrvatskom i engleskom jeziku, na atraktivnim lokacijama naše metropole - u prostoru djeci poznatog Laboratorija zabave i novootvorenog Petog Kupea.

Dijana Zorić, Srebrenka Peregrin, Vladimira Velički, Iva Nemec, Boglárka Klitsie-Szabad, Maja Bumberak, Martin Manasse, Marica Dusper, Damir Firšt, Iva Babić, Ileana Tomljanović, Ana Čorić, Lucija Severinac samo su neka od vrhunskih imena storytelling svijeta koja će obogatiti ovogodišnji program. Uz renomirane inozemne i domaće storytellling majstore na festivalu će se premijerno predstaviti i nove snage scene - riječ je o prvoj generaciji polaznika Storytelling akademije.

Program Storytelling festivala dijeli se na jutarnji program za djecu i obitelj te večernji za odrasle.

Jutarnji program za djecu i obitelj

Sudionike očekuju uzbudljive bajke, legende i priče za djecu u interaktivnoj izvedbi domaćih i inozemnih storytellera. Nakon programa slijedi druženje u vrtu - uz king-size igračke i igre na otvorenom!

Termini:

• subota, 21.5.2022. (program na hrvatskom jeziku) od 10 do 12h

• nedjelja 22.5.2022. (program na hrvatskom i engleskom jeziku) od 10 do 12h

Lokacija: vrt Laboratorija zabave, Trnjanska cesta 3 (preko puta Paromlina)

Večernji program za odrasle

Renomirani europski storytelling majstori opustit će okupljene i zabaviti ih uz dinamične priče s brojnim mudrim porukama o životu, mudrosti i ludosti - na iznimno duhovit i živopisan način! Program se odvija na engleskom jeziku.

Termini:

• petak, 20.5.2022 od 19.30 do 22h (domaći storytelleri)

• subota, 21.5.2022. od 19.30 do 22h (The Donkey's Jaw storytelling show by Raphael Rodan & Erik Sjøholm)

• nedjelja, 22.5.2022. od 19.30 do 22h (mađarske i britanske narodne priče by Boglárka Klitsie-Szabad, Maja Bumberak i Martin Manasse)

Lokacija: Peti kupe, Trnjanska cesta 5

Dodatno, u subotu 21.5. od 16 do 17:30 h Dijana Zorić, idejna začetnica STORYing festivala i domaća superstar storytellerica održat će storytelling radionicu za odrasle u prostorima Laboratorija zabave.

Raspored kao i ulaznice za sve programe i radionice možete kupiti na web shopu ili na licu mjesta na festivalu.



Organizatori festivala:

Laboratorij zabave/StoryLab, udruga za promicanje kulture pripovijedanja i prvi edukacijski storytelling centar u Hrvatskoj. Laboratorij zabave/StoryLab je kreator i voditelj brojnih storytelling edukacijskih programa, punopravni član FEST-a (Federation for European Storytelling) te pokretač i voditelj prve Storytelling akademije u Hrvatskoj. Programi Laboratorija zabave/StoryLaba akreditirani su od National Storytelling Networka (NSN). Naš je cilj upoznati javnost s vještinom storytellinga, kako je pametno integrirati u business, obrazovni sustav te projekte iz područja kulture, društvenih znanosti i osobnog razvoja. Na suvremen, stručan i uspješan način!