Umjesto užasnih mučenja životinja u pokusima potrebno je ulaganje u nove tehnologije i razvoj znanosti

Talijanska organizacija LAV (Lega Anti Vivisezione), članica Europske koalicije za prestanak pokusa na životinjama (ECEAE) čija je članica i udruga Prijatelji životinja, izvijestila je da se dogodila najveća zapljena i spašavanje životinja iz laboratorija u povijesti Italije! 25 životinja, uključujući pse i primate, spašeno je iz istraživačke ustanove u Veroni gdje je otkriveno ozbiljno zlostavljanje životinja.

Sud u Veroni podigao je optužnice protiv dužnosnika multinacionalne istraživačke tvrtke Aptuit, koja provodi testiranja na životinjama za međunarodne farmaceutske tvrtke. Optužuju ju za zanemarivanje, zlostavljanje i nezakonito ubijanje biglova, marmozeta i makakija, za što je predviđena kazna zatvora do 18 mjeseci ili novčana kazna do 30 000 eura. Državno tužiteljstvo utvrdilo je da tvrtka nije ispunila čak ni minimalne zakonski propisane kriterije postupanja prema životinjama, a to je rezultiralo ozbiljnim fizičkim i psihičkim povredama. Životinje su zatočene u neadekvatnim malim prostorima, bez najosnovnije kućice za odmor, na hladnom podu laboratorija, u mraku, izložene teškim uvjetima i bolnim pokusima.

Unutar laboratorija tvrtke Aptuit, tisuće pasa i majmuna podvrgnuto je jezivim pokusima u kojima ih koriste za testiranje toksičnosti, što završava mučnom smrću nakon duge agonije, za operacije umetanja električnih implantata, za ugrađivanje cjevčica u vene i sonda u slezenu i srce... Makakijima su na kožu doživotno žigosali identifikacijske oznake, dok su marmozeti bili odvojeni u metalnim kavezima, pothranjeni, s oštećenim zubima ili bezubi, s ožiljcima od uklanjanja implantanata. Iz organizacije LAV kažu da su životinje spašene iz te noćne more, ali da ih tragovi proživljenih trauma i dalje svakodnevno muče.

LAV navodi da vijest o zatvaranju preliminarne istrage nakon zapljene 25 životinja dolazi tri godine nakon što su prvi put prijavili dolazak pošiljke s nekoliko biglova u tvrtku Aptuit, što je dovelo do zahtjeva za inspekcijskim nadzorom i prosvjeda građana. Zahvaljujući kontinuiranom pritisku, Državno odvjetništvo naredilo je inspekciju objekta i LAV-u je dodijeljeno na skrb 25 životinja, koje prolaze složenu rehabilitaciju kako bi nadoknadile godine fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Udruga Prijatelji životinja podsjeća da su u sličnoj akciji 2005. godine oslobođeni i udomljeni biglovi nezakonito korišteni u pokusima na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu, gdje su na njima obavljali pokuse lomljenja kostiju. Nakon intenzivnih prosvjeda i pritiska Prijatelja životinja i građana, 32 prestrašena i traumatizirana psa dočekala su svoje udomitelje. Dio njih bio je polomljen, jedan bez oka, jedan bez anusa, s različitim neliječenim tegobama, a njihovi udomitelji morali su ih učiti hodati po travi i da se ne boje ljudi u bijelim kutama. Unatoč tim stravičnim činjenicama i podnesenim prijavama, nitko odgovoran za nabavu i provođenje pokusa do danas nije kazneno odgovarao. Oslobođeni biglovi dovezeni su iz talijanske uzgajivačnice Green Hill, koja je zatvorena 2012. godine pod optužbom za zlostavljanje životinja.

„Kao što su istaknuli naši suborci iz organizacije LAV, ako su ove vrlo ozbiljne nepravilnosti pronađene u onome što se smatra 'izvrsnošću' u farmaceutskim istraživanjima, što se onda u ovome trenutku događa ne samo u više od 500 talijanskih laboratorija nego i u laboratorijima diljem svijeta? Pokusi na životinjama ne spašavaju ljudske živote zbog fizioloških razlika između ljudi i životinja. Umjesto užasnih mučenja životinja u pokusima potrebno je ulaganje u nove tehnologije. To će poticati razvoj znanosti i jedino istinski pomoći bolesnim ljudima", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija o alternativama pokusima na životinjama, zabludama u medicini do kojih su doveli takvi pokusi i o „aferi bigl" može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.