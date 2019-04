U godini u kojoj se obilježava 130 godina od njegova rođenja, novo izdanje filmske manifestacije Dani smijeha u Kino mreži posvećeno je najvećoj zvijezdi nijemog crno-bijelog filma, genijalnom komičaru, pantomimičaru, glumcu, redatelju, scenaristu, producentu, kompozitoru i prije svega istinskom zabavljaču Charlieju Chaplinu.

U organizaciji Kino mreže i Hrvatskog audiovizualnog centra, 2. Dani smijeha održat će se od 2. do 5. svibnja u 30 neovisnih kina u 27 gradova diljem Hrvatske. Od petka do nedjelje, u tri dana posvećena smijehu, gledamo četiri Chaplinova filma od kojih su neki snimljeni i prije više od stotinu godina, u rasponu od 1917. do 1921. godine, i u kojima se redom u glavnoj ulozi pojavljuje njegov najpopularniji lik i filmski alter-ego Skitnica. U tijesnom odijelu prekrivenom zakrpama, prevelikim cipelama i sa smiješnim cilindrom na glavi, Skitnica je odavno ušao u popularnu kulturu i postao njezina kultna figura.



Mališan, prvi Chaplinov dugometražni igrani film koji je režirao, producirao, napisao scenarij, skladao glazbu i odigrao glavnu ulogu, odmah je postao hit u kinima, a danas se smatra najslavnijim filmom iz ere nijemoga filma. Radnja prati Skitnicu u najnovijoj dogodovštini, kad preuzima brigu o malenom napuštenom dječaku. Skitnica uvodi dječaka u tajne džeparenja sve dok mu u dobi od pet godina ne postane ravnopravni poslovni suradnik. U ulozi dječaka našao se maleni Jackie Coogan, kojeg je uloga prometnula u prvu pravu dječju glumačku zvijezdu.

Legendarni Pasji život iz 1918. godine također prati priču o Skitnici koji ovoga puta spašava psa lutalicu. On će mu kasnije pomoći da na razne kreativne načine dođe do hrane, pića i novca. Glavnu žensku ulogu, pjevačicu u noćnom baru u koju se Skitnica zaljubljuje, tumači Edna Purviance, stalna Chaplinova filmska partnerica koja je s njim odigrala 30 uloga. U Dokoličaru (1921.) Chaplin ismijava bogatu klasu i njezin dekadentni stil života. Skitnica se ovaj put ušuljao u golf klub, gdje upoznaje besramno bogatu Ednu koja se svađa sa svojim pijanim mužem. Bogataš i Skitnica slučajno zamijene uloge i Skitnica završi u naručju bogataševe žene. Chaplin, naravno, tumači obje uloge. Useljenik (1917.), najcjenjeniji Chaplinov kratkometražni film, označio je autorski pomak od žanra slapstick komedije prema društvenoj kritici, koja će ostati prisutna u većini njegovih sljedećih filmova.



Neovisna kina koja sudjeluju u programu:

Kulturni i multimedijski centar Bjelovar, Kino Mediteran Bol, Centar za kulturu Čakovec, Kino 30. svibnja (Daruvar), Kino Mediteran Imotski, Kino Ivanec, Kino Velebit (Koprivnica), Centar za kulturu Korčula, Kino Krapina, Kino Moslavina (Kutina), Dvorana Relković (Nova Gradiška), Kino Urania (Osijek), Kulturno prosvjetno društvo "Sloga" Pakrac, Kino Pazin, Kino Mediteran Podgora, Dom kulture Grada Preloga, Kino Valli (Pula), Art-kino Croatia (Rijeka), Kino Samobor, Kino Slatina, Kino Zelina (Sv. Ivan Zelina), Kinoklub Šibenik, Kino Karaman, Kinoteka Zlatna Vrata (Split), Kino Gaj (Varaždin), Kino Gorica (Velika Gorica), Kino Zabok, Kino Kinoteka, Kino Metropolis, Kino Tuškanac (Zagreb).

Program financijski podržava Zaklada Kultura nova.

