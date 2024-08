David Murray dolazi na NO Jazz festival u pratnji "najžešće ritam sekcije skandinavskog jazza

Malo se glazbenika u povijesti jazza pokazalo energičnijima, produktivnijima i snalažljivijima od Davida Murraya. Otkako je 1975. stigao u New York ovaj se izniman glazbenik vrlo brzo etablirao kao jedan od najistaknutijih saksofonista i svrstao među predvodnike tamošnjeg jazza. U proteklih je pola stoljeća objavio preko 150 albuma pod svojim imenom, radeći između ostalih s Maxom Roachom, Randyjem Westonom, Pharoahom Sandersom, McCoyem Tynerom, Tajom Mahalom, Malom Waldronom, Amirijem Barakom, Jerryjem Garciom, Doudouom N'dayeom Roseom, Cassandrom Wilson, Jasonom Moranom, Macy Gray, Omarom Portuando, Saulom Williamsom, Vijayom Iyerom, Questloveom, Black Thoughtom i Gregoryjem Porterom. Bio je jedan od osnivača revolucionarnog World Saxophone Quarteta s kojim je svirao turneje i snimao albume punih 40 godina, a s kojim je prije 19 godina prvi put gostovao u Zagrebu.

Osim što je nadaleko poznati lider brojnih vrhunskih sastava, on je ujedno i izvanserijski skladatelj i aranžer koji preko pola stoljeća stvara nezaboravne melodije i harmonije. Njegov pristup improvizaciji odmah je prepoznatljiv, budući da i u najslobodnijim glazbenim izletima on odaje počast tradiciji koju iznimno poštuje, kombinirajući pritom sve utjecaje iz kojih je izrastao: gospel, jazz, free/avangardni jazz, rhythm and blues i, zahvaljujući svojim vezama s pjesnicima, poeziju. Veliki Cecil Taylor usporedio ga je s velikanima koji su mu prethodili, a koji su poput njega imali vlastiti prepoznatljiv zvuk, nadodavši pritom: "Staviš uho na vrata, znaš da je David!"

Kad je 2019. započeo suradnju s kontrabasistom i bubnjarom koje se već desetljećima etiketira kao najžešću ritam sekciju skandinavskog jazza, teško da je netko mogao očekivati da će 5 godina kasnije David Murray, Ingebrigt Haker Flaten i Paal Nilssen-Love zasvirati na povratničkom izdanju NO Jazz festivala. Međutim, od prvih koncerata, na kojima su uz Murrayeve skladbe svirali i one Yusefa Lateefa, Butcha Morrisa i Arethe Franklin, postalo je jasno da je u pitanju prvoklasna kombinacija trojice sjajnih individualaca. I dok će Murrayu ovo biti premijerni nastup na NO Jazzu, Hakera Flatena i Nilssen-Lovea ovdašnja je publika početkom 2000-ih jako dobro upoznala kroz brojna gostovanja u raznim projektima, a najčešće ih je imala priliku gledati u razornoj kombinaciji s Matsom Gustafssonom poznatijoj kao The Thing.

Trojac će 24. 11. 2024. zasvirati u jedinstvenom prostoru Laube - kuće za ljude i umjetnost - koja je suorganizator ovogodišnjeg NO Jazza.

Spomenimo za kraj kako je David Murray za svoj rad nagrađen brojnim nagradama među kojima su se našli i Grammy, Bird Award, Danish Jazzpar Prize, Ralph J. Simon Rex Award, Guggenheim Fellowship, a Village Voice ga je proglasio glazbenikom 80-ih.

Informacije o ulaznicama i početku njihove prodaje bit će objavljene krajem kolovoza.