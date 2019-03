Uvod u veliku „invaziju" bluesa kreće u petak, 5. travnja s live svirkama na Z1 televiziji te na Radio Studentu, koji su dugogodišnji vjerni partneri hrvatskog bluesa. Od 9:25 sati u emisiji "Zagrebe, dobro jutro" (Z1 televizija) te od 10 sati u emisiji "Iskopčani petak" (Radio Student) nastupit će BE HA VE Acoustic te najaviti festival. Nakon jutarnjeg otvaranja festivala, uvečer u Hard Placeu nastupa grupa ODRON,koji "kotrljaju" legendarne "The Rolling Stones", koji su počeli kao blues bend.

U subotu, 6. travnja u klubu Hard Place predstavljamo novu nadu austrijske blues scene - fenomenealni guitar blues rock trio KUTSCHER'S BLUES BAND . Domaće boje branit će DAMIR GOSSAIN I ZEMLJA sa svojim autorskim pjesmama na hrvatskom jeziku.

Idući dan festivala (nedjelja, 7.4.) održat će se u legendarnom klubu Route 66, koji ima "Sunday Blues Session" (kao najdugovječniji blues program u gradu) s kućnim bendom sastavljenim od prokušanih imena hrvatske blues scene i gostima.

U ponedjeljak, 8. travnja održava se program „Blues in the School", kojim predstavljamo blues mladim generacijama kroz svirku i predavanje. Ove godine gostujemo kod drugih razreda osnovne škole „Horvati", gdje će dva blues majstora i pedagoga, Boris Hrepić i Miro Dimić nekim „novim klincima" približiti blues te se tako pridružiti velikom svjetskom programu u kojem sudjeluju imena poput Joa Bonamasse ili Keb' Mo'-a.

Utorak je tradicionalan dan za blues u klubu Hard Place i, tradicionalno od trećeg festivala naovamo, bit će posvećen osnivaču Hrvatskih blues snaga te glavnom pokretaču bluesa u Hrvatskoj, nažalost prerano preminulom Draženu Buhinu Buhi. U programu "Blues for You - Tribute to Buha" nastupit će BE HA VE, NEZAHVALNICI, BEN DOVER, HREPA te još poneko iznenađenje.

U glazbenoj knjižari Rockmark održava se peti dan festivala (srijeda, 10.4.), na kojem će biti predstavljen DVD "Od Lonjskog polja do Memphisa" sa snimkama ovogodišnje „hrvatske blues ekspedicije", koja je u Memphisu u sklopu International Blues Challengea primila nagradu „Keeping the Blues Alive!" za dugogodišnji ustrajni rad Hrvatskih Blues snaga na promociji bluesa u Hrvatskoj. Izdavač Miro Dimić predstavit će ovaj glazbeno-putopisni DVD.

Klub Mojo ugostit će šesti dan Zagreb International Blues Festivala ovogodišnje i stare pobjednike CBC-a u Solo/Duo kategoriji. Tako će u četvrtak 11.04. na bini ovog kultnog mjesta zasvirati ovogodišnji predstavnici Hrvatske u Memphisu THE SCREAMING WHEELS i diskografski najaktivniji hrvatski blues sastav SUNNYSIDERS.

U petak 12. travnja predstavljamo ovogodišnju „glazbenu poslasticu" ZIBF-a. U suradnji s Croatia Recordsom premijerno u Zagreb dovodimo sastav EDI EAST TRANCE BLUES. Riječ je o autorskom blues projektu Edi Maružina iz legendarnih GUSTAFA. Njegov zanimljiv album prvijenac „Sumpor" donosi bijeli istrijanski mantrični trance blues. Gosti EETB promocije su zagrebački rock blues sastav HALFTONZ.

Vrhunac festivala dogodit će se u subotu, 13.4. u klubu Bikers Beer Factory, gdje nam stiže drugi strani izvođač, poznati talijanski blues majstor MIKE SPONZA sa svojim kvartetom. Mike je čest posjetitelj hrvatskih pozornica i dobro je poznat pravim ljubiteljima glazbe, koji iznimno štuju njegovu sjajnu izvedbu bluesa „s mirisom Italije". MIKE SPONZA KVARTETU pridružit će se specijalni gost TOMISLAV GOLUBAN, a prije njih BBF će žestoko zatresti sastav VOODOO RAMBLE.

Zadnji, deseti dan festivala održat će se na skrivenoj lokaciji, gdje svi sudionici i članovi Hrvatskih Blues Snaga održavaju tradicionalni "HBS Blues & Grill Party" sa session svirkom i proslavom završetka festivala.



Zagreb International Blues Festival slavi svoju desetu obljetnicu i poziva sve da nam se pridruže na nekom od programa koje nudimo u desetodnevnoj blues invaziji na Zagreb. ULAZ NA SVE PROGRAME JE BESPLATAN!

Program

05.04. Petak - Z1 televizija + Radio Student - BE HA VE Acoustic

05.04 Petak - Hard Place - ODRON

06.04. Subota - Hard Place - KUTSCHER'S BLUES BAND (Austria) + DAMIR GOSSAIN I ZEMLJA

07.04. Nedjelja - Route 66 - SUNDAY 66 BLUES BAND

08.04. Ponedjeljak - O.Š. Horvati - "Blues in the School"

09.04. Utorak - Hard Place - "Blues for You - Tribute to Buha" - BE HA VE, NEZAHVALNICI, BEN DOVER, HREPA + Gosti

10.04. Srijeda - Rockmark - promocija DVD-a "Od Lonjskog polja do Memphisa"

11.04. Četvrtak - Mojo - THE SCREAMING WHEELS, SUNNYSIDERS

12.04. Petak - Hard Place - EDI EAST TRANCE BLUES + HALFTONZ

13.04. Subota - Bikers Beer Factory - MIKE SPONZA, TOMISLAV GOLUBAN, VOODOO RAMBLE

14.04. Nedjelja - Hidden Place - HBS Blues & Grill Party