U doba modernih tehnologija, vrlo je teško držati korak sa najnovijim dostignućima, ukoliko vam to nije posao. Na primjeru kućanskih aparata, koje svakodnevno koristimo, kao što su „najobičniji" zvučnici, možete se u to uvjeriti. Da li znate da vaš zvučnik može biti i lampa, prema potrebi, a da također odlično priča djeci priče pred spavanje?

Moderna tehnologija u vašem domu

Ukoliko ste negativno odgovorili na pitanja o zvučnicima, tek će vas iznenaditi činjenica da magično zrcalo zbilja postoji, kao i televizor debljine tek 1,5 cm!

Mnogo najnovijih korisnih aparata se već nalazi u našim trgovinama, ali mi još uvijek nismo upoznati s njihovim super-funkcijama.

Ako ste u potrazi za tehničkim inovacijama za svoj dom, nastavite čitati - donosimo neke od modernih uređaja koje ne biste smijeli propustiti:

Teufel Motiv Go Voice pametni zvučnik - Njegov prethodnik Motiv Go nas je već uspio zadiviti svojim brojnim prednostima: šik dizajn, dobar zvuk, zaštita od prskanja, korisničko sučelje - pravi hi tech dragulj! Teufel sada hvata korak s Google Asistentom na Motiv Go Voice, i pretvara Bluetooth zvučnik u WLAN zvučnik. Google Asistent radi mnogo bolje od Alexe, primjerice kada je u pitanju prepoznavanje pjesama. Gotovo svaka pjesma se odmah prepoznaje, uključujući i manje poznate hitove. Što se tiče zvuka, ne razlikuju se mnogo: zvučnik daje pjesmama jaku osnovu, i obzirom na njegovu kompaktnu veličinu, pruža voluminozan i prodoran zvuk.

Stanica za glačanje na paru Braun Carestyle 7 Pro - Tko ne uživa u svježe izglačanoj odjeći? Međutim, malo tko želi u to uložiti previše vremena, a upravo tu na scenu stupa nova Braunova stanica za glačanje na paru. S nevjerojatnih 2700 W i do 600 grama pare u minuti, doslovno uklanja svaki nabor, bez obzira o kojem se rublju radi. Ova stanica za glačanje impresionira i drugim atributima. Na primjer, tu je savršeni ergonomski dizajn, gdje glačalo ugodno leži u ruci, lagano je, te ne umara zglob. Također, kačenje za gumbe ili džepove je stvar prošlosti. Lagano podignuta ploča za glačanje, na stražnjem dijelu uređaja, osigurava da možete bez problema prelaziti preko gumba, a da se glačalo neće zaglaviti. Sustav za brzo čišćenje uređaja, kao i „iCare" način rada, pomoću kojeg se različite tkanine mogu glačati na istoj temperaturi, zaokružuju izuzetno pozitivan dojam o Braun Carestyle 7 Pro.

Symfonisk podna lampa s WiFi zvučnikom - Švedski dizajn uz kalifornijski zvuk. Ikea u suradnji s američkim proizvođačem Sonosom lansira podnu lampu s integrisanim WiFi zvučnikom, koja je dio serije Symfonisk, za koju je već kreiran zvučnik u stolnoj lampi. Tehnički je sličan stolnoj lampi, i može se spojiti na druge Ikea i Sonos uređaje, te integrirati u postojeći sustav. Bambusovo sjenilo se može zamijeniti različitim abažurima, koji se kupuju zasebno.+

Sonos Roam Bluetooth zvučnik - Roam se povezuje putem WLAN-a ili Bluetootha, opremljen je prepoznavanjem govora i može podnijeti tuširanje! Dostupan je u više boja.

Vappeby svjetlo-zvučnik iz Ikee - Vappeby kombinira dvije funkcije u jednom uređaju: vanjsko svjetlo na baterije i Bluetooth zvučnik koji reproducira Spotify playliste izravno pritiskom na gumb - tako da pametni telefon može ostati u vašem džepu.

Bluetooth zvučnik Willen iz Marshalla - Snažan zvuk u mini formatu: Willen je veličine samo 10 x 10 centimetara, otporan je na vremenske uvjete i može se pričvrstiti bilo gdje pomoću integriranog remena.

Smart Mirror tvrtke Mues-Tec - Podatke o vremenu, YouTube videozapise, unose u kalendar i još mnogo toga, ovo pametno zrcalo prikazuje na svom zaslonu osjetljivom na dodir. Zrcalna površina je posebno presvučena protiv otisaka prstiju. Međutim, njime možete upravljati i glasom pomoću Alexa ili Google Assistant, primjerice dok se ujutro šminkate. Uključeni su i detektor pokreta, zvučnici i kamera. Može se povezivati putem WiFi-ja ili Bluetootha.

Naveli smo jedan mali dio zanimljivih uređaja moderne tehnologije, koji mogu biti od izuzetne koristi u vašem domu. Ponekad vas najobičniji kućanski aparat, kao što su: zvučnici, glačalo, čak i pametno zrcalo, mogu zadiviti novim, moćnim funkcijama kojim su ih dizajneri unaprijedili.