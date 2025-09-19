Nedavno se javio s ciklusom nepoznatim javnosti, s apstraktnim motivima, koji tako jako i snažno podsjećaju na njegove ranije cikluse izvedene u kombiniranim tehnikama, u ulju na platnu, na teme engleskog vrta, akademski slikar Bojan Dolenec.

Stanoviti zdravstveni problemi ponešto su mu onemogućili svakodnevni boravak u atelijeru, no ipak.

Bojan Dolenec u proteklom razdoblju, prije odlaska u Slavoniju i profesorski posao, realizirao je zanimljiv, poticajan i izazovan opus, posebice se ističu figurativni ciklusi posvećeni krajobrazu i kontinentu i moru ali i apstraktne konstrukcije, živahne i optimistične, s razigranim kolorom.

Novi apstraktni ciklus, ponešto je taman, naravno, posve razumljivo.

Odnosi obojanih segmenenata delikatatni su, oblici naizgled miruju, no, očita je napetost u njihovim tijelima, samo što ne polete u vis, ustremljujući se na samo nebo.

Da osloboditi se svega, svega što čovjeka steže i onemogućuje, osloboditi se svih stega i nevolja, biti samo slobodan i nezaustavljiv.

Žestina okomitih silnica ove tri kompozicije potvrđuje ove misli.

Ciklus ulja na platnu s apstraktnim motivima Bojana Doleneca zasigurno najavljuje nove stvaralačke napore i rezultate pa i realizaciju onih teme o kojima je slikar i davno razmišljao, ostavljajući ih uvijek za neka bolja vremena.