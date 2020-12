Godinama je to okupacija multimedijskog umjetnika Željka Kipkea, koji nadrealistima posvećuje izložbu 'Magnetic sounds' u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.

Dérive - brz prolazak kroz različite ambijente, nemotivirano, raspušteno kretanje pri kojem je osoba potpuno prepuštena utjecajima okoline. Takav brz prolazak koji se opire ideji šetnje, Kipke je izveo u 21 posjetu Botaničkom vrtu, iz kojih je nastao film i instalacija.

Sličnom strategijom koristio se i u filmu 'Bulevar devet života', u potrazi za zonom oslobođenom društvene repesije - iz mačje perspektive.

- Mačke ne možete trenirati. Jedna moja izložba se zvala 'Više volim mace od pasa', jer ne postoje policijske mace. To je ta strategija kontra represivnog aparata, odnosno represivnog društva, kaže Željko Kipke.

U filmu 'Unyielding Look into the Future' holivudski glumci iz 1950-ih reklamiraju Kipkeove filmove.

- Željko radi stanoviti dérive u filmsku povijest i izvlači nešto što je također sinteza njegovih promišljanja o postupcima slučajne montaže i o tom začudnom obliku predstavljanja vlastitog filma, napominje kustosica izložbe Leila Topić.

Kipke, pak, dodaje da su se nadrealisti, i njihovi sljednici situacionisti, su se referirali na taj materijal.

- Dakle, referirali su se na ta popularna štiva; i to popularno štivo je u mom filmu preusmjereno na način na koji su nadrealisti preusmjeravali te sadržaje, ističe Kipke.

U zaključku promišljanja ove izložbe i Kipkeove strategije Leila Topić tvrdi su nadrealisti bili crnohumorni i bizarni.

- Ali Kipkeova izložba, odnosno taj film, crnohumorniji je od njihovog zamišljanja katastrofičnih situacija, smatra kustosica Topić.

Kad je radio na filmu, apokaliptična atmosfera 2020. još nije bila zakuhala, a na jednom fragmentu pojavljuje se čak i lik s maskom za kisik. I tako je, riječima nadrealista, Željko Kipke postigao objektivni slučaj.