Ako ste ikada prošli kroz težak prekid vjerojatno ste sebi obećali da će iduća osoba u koju ćete se zaljubiti biti potpuno drugačija od vašeg bivšeg partnera, ali..

Odabir partnera naizgled je težak proces, no kad se malo bolje pogleda, nije toliko kompliciran - uvijek biramo partnera sličnog prethodnom, čak i ako nas je taj povrijedio, tvrde znanstvenici.

"Uobičajeno je da kada ljubavni odnos završi, ljudi ne žele da idući partner ima karateristike bivšeg te vjeruju da traže drugačiji tip osobe", kaže autor studije i psiholog Yoobin Park.

"No naša studija pokazuje da postoji jaka tendencija da izaberemo ponovno isti tip osobe i da se to u beskonačnost ponavlja", dodaje.

Koristeći podatke višegodišnjeg istraživanja parova različitih dobnih skupina, Park i koautor studije, profesor psihologije Geoff MacDonald, usporedili su osobnosti bivših i sadašnjih partnera 332 osobe. Prvo što se pokazalo je da postoji velika sličnost u osobnostima bivšeg i sadašnjeg partenera osobe.

"Stupanj sličnosti jednog i drugog odnosa pokazuje da ljudi zaista imaju tip osobe koji preferiraju. Iako naše istraživanje ne objašanjava zbog čega je to tako, odnosno zbog čega nečiji bivši i sadašnji partneri imaju slične osobnosti, otkrili smo da to ima veze s osobnosti osobe koja bira partnera", kaže Park. To se odnosi i na loše partnere. Svjesni ste toga da netko nije dobar za vas i znate da ste se već opekli, no ponovno birate slično i ispada da niste ništa naučili. Ali, stvar je dublja.

"Ako primijetite da stalno birate 'pogrešne', možda biste trebali razmisliti o tome što to u vama privlači takve ljude i poradite na tome pa tek onda potražite osobu s kojom želite provesti život", savjetuje Park.