Nakon gledanja svih mogućih stranica i dalje ne možemo naći jedan izuzetno važan segment poslovanja - poduzetnički inkubator

Sveta Nedelja, jedan od malih i lijepih gradića istoka Hrvatske zvuči kao mjesto u kojem biste trebali živjeti - prireza nema, prometnice su dobre i u Zagrebu ste za desetak minuta...

U to vas uvjerava i lokalna uprava - ovdje imam sve, njihov je moto na kojem je i na naslovnici stranice, pa vam se čini kao da je to stvarno i tako. Kad otvorite njihove stranice, na njima je sve sjajno i, da ne bi bilo zabune, nemamo razloga mislite da nije. No...

Idemo malo, kak bi rekli, pod haubu ove priče.... Sveta Nedelja je oduvijek bila obrtničko mjesto, no dolaskom državnosti počelo se nešto kretati u smjeru poduzetništva, pa je se tako godinama čekala IKEA koju nismo dočekali - prevelika papirologija i previše biljega, komunalnih naknada i sve hrvatske klasične boljke na kraju su presudile, pa je IKEA rekla da sigurno nikada neće napraviti svoj centar u Svetoj Nedelji i čekala je godinama pravu lovu, koju je na kraju i dobila... pa je otišla iza Sesveta i fino im je tamo.

U međuvremenu su se rojili problemi i muljaže, što lokalne što velikih igrača, da bi se na kraju 2017. dogodio prevrat i za dlaku je vlast dobio Dario Zurovac, mlađahni novi gradonačelnik koji jest, istina, pokrenuo neke stvari - nema prireza, kao jedini i glavni razlog, zapravo.

Tu je Rimac, koji se nije ni maknuo (no uskoro ga neće biti, kako je sam rekao), no mladost pokazuje neke čudne ideje - Zurovac je odmah na prvoj sjednici novog Sabora rekao doviđenja svojim kolegicama Daliji Orešković i Marijani Puljak koje to nisu baš najbolje provarile, da budemo pristojni... HDZ-ovci su trljali ruke jer je Zurovac bio šef Mladeži HDZ-a, no nije ostao dugo da bi mogao napraviti nešto loše - 4.5 mjeseca kasnije stavi je mandat u mirovanje i umjesto njega je došao Davor Nađi, još jedna mlada nada - ali nekad HNS-a.

Ukratko, imamo situaciju (ako ste se zbunili) koja je prilično jasna - Zurovac želi novi mandat gradonačelnika Svete Nedelje, a sigurno mu pušu za vrat i HDZ i SDP, a bome i neovisni Prahin - njih je dobio jedva na izborima 2017. S druge strane, Nađi je nešto svadljiviji i želi biti, ni više ni manje - gradonačelnik Zagreba....

No, da se mi maknemo od politike, jer bilo što kažem može biti pogrešno (tu se ipak gleda "ko je dobar s kim i zakaj nije", pa je sve moguće), vratimo se mi na gospodarstvo.

Naime, nakon gledanja svih mogućih stranica i dalje ne možemo naći jedan izuzetno važan segment poslovanja - poduzetnički centar i inkubator.

Ima li ikakve veze činjenica da su oba naslovna lika došla iz velike korporacije i takvog načina razmišljanja (gradi, prodaj, kupi)? Ericsson i Microsoft su dovoljno zanimljivi svim zaposlenicima, pa je teško razumjeti zašto se netko maknuo od njih i otišao u - politiku?

No, vjerojatno ne treba pričati sto puta ispričanu priču o Rimcu i njegovom prvom BMW-u, ali sigurni smo da u Svetoj Nedelji postoji dovoljna količina ljudi koji žele nešto novo i zanimljivo, no za to i treba upravo Poduzetnički centar i inkubator koji bi ih mogao pratiti u njihovom putu.

Za sada, put je - poslovna zona, plati, sagradi... nije baš nešto... Gradonačenika, naravno, u danas pitamo mailom, baš nam zanima što ćemo dobiti kao odgovor...

Naravno, ako na brzaka dopišu i Poduzetnički centar ili inkubator - i to ćemo javno reći...