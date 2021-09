Znanstvenici otkrili da neobični snovi pomažu mozgu shvatiti stvaran život - ako ste ikada sanjali neki neobičan san, to je posve normalno.

Tumačenje snova nije tako jednostavna stvar - zamislimo sanjaricu kao knjižurinu obično ispunjenu do kraja, prepuna fusnosta i dodataka jer ste kroz godine shvatili da su vam neki snovi drugačiji nego što su do tada bili... i sad ćete reći da to ne radi? Niti slučajno, nadamo se, jer su snovi jako važna stvar.

Naime, tijekom podučavanja umjetne inteligencije Hoel je primijetio da tehnologija počinje prikazivati podatke kao točan prikaz onoga s čime će doći u kontakt. Znanstvenici su se protiv toga borili unošenjem "kaosa" ili onoga što se službeno naziva "odstupanje", piše Real Simple.

Ako umjetna inteligencija vozi automobil na simulacijskom treningu, napravit će se okruženje koje oponaša stvarnost na ulici. Hoel je objasnio da tako funkcionira i mozak,.

>> Sanjarica, sanovnik, tumač snova >>

''Izvorna inspiracija za duboke neuronske mreže bio je mozak. Ako pogledate tehnike koje ljudi koriste u sistematizaciji dubokog učenja, često je slučaj da te tehnike imaju neke zapanjujuće sličnosti sa snovima'', kazao je Hoel.

Jednostavno rečeno, mozak stvara "odstupanja" tijekom snova, tako da ljudi mogu bolje razumjeti stvarnost.

''Upravo neobičnost snova i njihovo odstupanje od budnog iskustva daje im njihovu biološku funkciju'', napisao je.

>> Sanjarica i snovi o jeseni >>

''Život je ponekad dosadan. Snovi su tu da vas spriječe da se previše prilagodite 'normalnom' svijetu'', zaključio je profesor.