Korištenje ekrana noću nije preporučljivo jer bi, između ostalog, moglo dovesti do pretilosti, tvrdi studija Sveučilišta u Strasbourgu i Sveučilišta u Amsterdamu predstavljena na godišnjoj konferenciji Društva za proučavanje ingestivnog ponašanja u Utrechtu.

Istraživači, na čelu s Anayanci Masis-Vargas, štakore su izložili plavom svjetlu, a potom promatrali ono što su jeli sljedećeg dana.

Štakorima su ponudili četiri različita obroka - nutricionistički uravnotežen obrok, špek, zašećerenu vodu i običnu vodu. Nakon što su tijekom dana bili izloženi plavom svjetlu, štakori bi tijekom te noći pili više zašećerene vode, nego tijekom one kada nisu bili izloženi. Osim toga, razina im šećera u krvi nije bila unutar granica normale.

To je dovelo do zaključka da ih je izloženost ekranima noću dovelo do toga da su drugi dan radije birali slatku hranu koju njihova tijela nisu mogla pravilo preraditi.

Prethodna istraživanja također su pokazala povezanost između pretilosti i izloženosti plavom svjetlu. Retinalne stanice oka osjetljive su na plavo svjetlo i izravno prenose informacije u područja mozga koja reguliraju apetiti i spavanje.

"Melanopsinske stanice u mrežnici oka aktiviraju područja u mozgu koja kontroliraju hranjenje i metabolizam. Velika je vjerojatnost da svjetlo noću mijenja apetit koji stimulira ili inhibira one neurone koji potiču ili smanjuju unos hrane", rekao je dr. Jorge Mendoza s Institute de Neurosciences Cellulaires et Intégratives Strasbourg.

Jedno je istraživanje pokazalo da su žene koje su znale zaspati ispred televizora, težile više od onih koje to nisu radile. Znanstvenici zbog toga vjeruju da bi se ograničavanjem plavog svjetla mogla na jedan način prevenirati pretilost.