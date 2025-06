Jedna nova studija otkriva da se svaki peti posloprimac razboli na odmoru. Što se skriva iza prilično raširenog fenomena „Leisure Sickness“? I koja grupa zaposlenih je posebno pogođena?

Konačno vikend, nekoliko slobodnih dana ili godišnji odmor! I onda - umor, iscrpljenost, bolest. Bolovanje umjesto odmaranja. Taj fenomen, sudeći po jednom aktualnom istraživanju, na svojoj koži osjeti svaki peti posloprimac.

U okviru studije „Leisure Sickness: iscrpljeni umjesto odmoreni", koju je provela Međunarodna visoka škola IU, skoro svaka peta ispitana osoba (19,3 posto) je rekla da je upravo to često ili uvijek doživjela tijekom godišnjeg odmora, odnosno onda kada ima slobodne dane (na primjer vikendom). Taj fenomen je dosta poznat: 71,9 posto ispitanih posloprimaca kaže da je već čula za njega - ili ga je doživjela.

Umor, glavobolja, napadi groznice...

„Leisure Sickness" opisuje situaciju u kojoj se simptomi neke bolesti odjednom pojavljuju baš uoči (neradnog) vikenda ili tijekom godišnjeg odmora. U Njemačkoj se to često naziva „Ferienkrankheit" (bolest koja nastupa tijekom „ferija", odnosno odmora, nap. red.), ali kako kaže Stefanie André, autorica studije, ona se ne nalazi na službenoj međunarodnoj klasifikaciji oboljenja. Pa ipak je fenomen „Leisure Sickness" itekako povezan s određenim simptomima bolesti, kako pokazuju rezultati ispitivanja. Umor, glavobolja, čak i šmrcanje i napadi groznice su samo neki od tih simptoma, navodi André.

Nedostatan odmor u privatnom životu je tema koja muči ponajprije mlađe generacije. Oko 40,1 posto ispitanika potvrdilo je (u potpunosti ili djelomično) da im njihov privatni život ne nudi dovoljno odmora, kako bi bili spremni odgovoriti na sve izazove i zahtjeve u poslu kojim se bave. To je slučaj posebice kod mlađih posloprimaca (do 25 godina starosti): u toj skupini je čak 50,5 % ispitanika potvrdno odgovorilo na to pitanje.

„Pokazuje se da su prije svega mlađe generacije sasvim drugačije time pogođene u odnosnu na starije", kaže André, profesorica zdravstvenog menadžmenta na privatnoj visokoj školi IU u Erfurtu.

Rezultate istraživanja ona objašnjava činjenicom da mlađi ljudi u svom slobodnom vremenu pasivno „skrolaju" kroz društvene mreže ili vrijeme provode gledajući serije i filmove preko streama. Reprezentativna studija pokazuje naime da oni ljudi koji svoje slobodno vrijeme provode na „aktivniji i smisleniji" način rjeđe dožive „Leisure Sickness".

Prekovremeni rad i dostupnost u slobodno vrijeme

Osim toga, pogotovo mlađa skupina posloprimaca češće ima osjećaj da mora biti dostupna i izvan radnog vremena. Kod osoba mlađih od 25 godina udio onih koji su potvrdno odgovorili na tu izjavu iznosi 42,6 posto. Kod svih ispitanih osoba „samo" 33,5 posto.

80,6 % svih ispitanika je potvrdilo da redovito rade prekovremeno. „Rezultati pokazuju da su dostupnost izvan radnog vremena, visoko opterećenje na radnom mjestu te manjak odmora glavni rizični faktori za pojavu simptoma bolesti koja se pojavljuje kada netko ima slobodne dane", zaključuje André.

Visoka škola IU je istraživanje provela između 24. siječnja i 6. veljače 2025. Ispitano je 2.400 ljudi u Njemačkoj u starosnoj skupini 16 do 65 godina (reprezentativno strukturirano po starosnoj dobi i spolu). Radilo se isključivo o osobama koje se nalaze u nekoj vrsti radnog odnosa s poslodavcem.