Znate da je loša ideja piti na prazan želudac, ali sada su stručnjaci objasnili i zašto je to tako.

Sve je lako kad si mlad, a usput je lako i popiti štogod... nema veze jeste li jeli ili ne?! Možda ipak nije pametno tako natašte, jer osim što ćete vjerojatno izgledati čudno nakon par pića, moglo bi ostaviti i par nezgodnih posljedica...

Stoga, evo nekoliko dobrih razloga zašto biste tu praksu trebali ostaviti u prošlosti i početi jesti prije nego što popijete koju.

Brže ćete se napiti - ako vam je cilj da se malo opustite, to je vaša stvar, ali ako pijete na prazan želudac, puno brže ćete se ozbiljnije napiti. To znači i da sutradan, vjerojatno, nećete izbjeći mamurluk.

Dići ćete razinu šećera u krvi - pijenje na prazan želudac moglo bi uzrokovati nagli rast šećera u krvi i čak i mali zalogaj prije dovoljan je da to stabilizira. Često ljudi nisu svjesni koliko šećera tijelo metabolizira kada piju alkohol. Kada vam se šećer digne do nezdrave razine to može dovesti do povećanog rizika od bolesti srca i drugih kardiovaskularnih bolesti.

Mogli biste se osjećati loše - glavobolja, mamurluk, loša procjena - sve vam je to poznato ako ste ikada pretjerali s alkoholom. To biste mogli izbjeći ako nešto pojedete prije neko krenete piti, piše Eat this.

Možete prekršiti dijetu - ako ste mislili izbjeći unos dodatnih kalorija tako što ćete preskočiti večeru i samo otići popiti nekoliko pića, to bi vam se moglo obiti o glavu. Naime, već nakon nekoliko čašica mnogi će ogladniti, a kasno uvečer većinom su dostupne prilično nezdrave opcije.