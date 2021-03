U brojnim zemljama svijeta proteklih dana ponovno raste broj novih infekcija koronavirusom. Farski Otoci pak tvrde da na njima više nema korone. Kako im je to uspjelo?

23 nove infekcije. To je bilo stanje 23. kolovoza 2020. Nikada prije toga i nikada kasnije otočka skupina na sjevernom Atlantiku nije imala više novih slučajeva korone u jednom danu. Nekoliko mjeseci kasnije, tijekom prosinca, brojke su „eksplodirale" - na 19 slučajeva dnevno. I to je bilo to što se tiče virusa. Od 26. veljače ove godine svih 18 Farskih otoka je službeno „corona-free". Oni su iskorijenili koronu.

Kako? Kako samo?!?

Na Farskim Otocima, koji su službeno dio danske kraljevine, ali uživaju veliku dozu autonomije, živi oko 50.000 ljudi. Uglavnom od ribarstva, turizma i uzgoja ovaca. „Farski Otoci" u prijevodu zapravo i znači - „Ovčji otoci".

Otočka skupina je smještena na sjevernom Atlantiku, otprilike na pola puta između Škotske i Islanda. Relativna izolacija je prvi važan sastojak za farski recept zahvaljujući kojem dobro uspijevaju izaći na kraj s pandemijom. Pogotovo je to znakovito kad situaciju usporedimo sa stanjem na nekim drugim, znatno većim otočkim državama, na primjer s Novim Zelandom, koji je u međuvremenu također „corona-free".

Na Farske Otoke se stiže samo preko trajektne luke u glavnom gradu Tórshavnu, odnosno preko aerodroma u gradu Vágaru - a upravo preko njega i stigne većina došljaka. To na koncu pruža mogućnost dobre kontrole ulaska ljudi na otoke.

Preporuke, a ne prisila

Bárður á Steig Nielsen je premijer Farskih Otoka. U jednom članku koji je objavio britanski list Guardian, on je nedavno objasnio uspjeh arhipelaga po pitanju borbe protiv pandemije.

"Jasno, i mi smo puno stvari napravili onako kako su to napravili i drugi", piše on za Guardian. „Testovi, praćenje kontakata, lockdown, kampanje informiranja građana i reorganizacija zdravstvenog sustava. Ali s druge strane naša je strategija bila jedinstvena. Za razliku od drugih vlada mi smo se već u ranoj fazi odlučili da na način ponašanja našeg stanovništva ne želimo utjecati zabranama, već izricanjem preporuka", dodaje Nielsen.

Farski Otoci su u ljeto 2020. bili na čelu globalne liste zemalja po broju provedenih testova. „Provjereno" je 2% kompletne populacije. Za tako visok postotak na rijetko naseljenim otocima bilo je doduše potrebno „samo" 1000 testova.

"Tko poklanja povjerenje, povjerenje dobije natrag", to je po Nielsenovom mišljenju tajna uspjeha. On ipak dodaje da je osim strategije testiranja i izgradnje povjerenja u odnosu s građanima za uspjeh bilo potrebno i malo sreće.

A sreća u slučaju Farskih Otoka znači da „geografske i socijalne okolnosti" nude iznimno povoljne pretpostavke za borbu protiv pandemije. Činjenica da su Farski Otoci broj novih slučajeva zaraze spustili na nulu, Nielsen u britanskom listu opisuje kao mješavinu „kompetencije i sreće". Do sada je na Farskim Otocima zabilježeno ukupno 658 pozitivno testiranih osoba i jedan smrtni slučaj koji se dovodi u vezu s koronom.

Skoro normalan život

Za stanovnike arhipelaga „corona-free" situacija podrazumijeva cijeli niz blagodati o kojima kontinentalni Europljani već godinu dana mogu samo sanjati. Obaveza korištenja zaštitnih maski je ukinuta 5. ožujka.

A dan kasnije krenula je i nogometna sezona - s gledateljima na tribinama. To je važna stvar za žitelje Farskih Otoka koji su „ludi" za nogometom. Mnogi su Europljani čuli za Farske Otoke upravo zahvaljujući nogometnoj reprezentaciji arhipelaga koja sudjeluje u kvalifikacijama za prvenstva svijeta i Europe. I redovito zauzme posljednje mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Najveći uspjeh Farskih Otoka u nogometu je legendarna pobjeda 1:0 na gostovanju u Grčkoj - bivšeg prvaka Europe.

A koliko je ljudima u arhipelagu važan početak nogometne lige, to je u razgovoru s NDR-om nedavno potvrdio i Nijemac Kevin Schindler, pomoćnik trenera HB Tórshavna: „Ovdje živimo u potpunosti normalan život. Sretan sam, jako sam sretan zbog toga. Kad pogledam kakva je situacija u ostatku svijeta, pa to je dramatično."

I tako se na Farskim Otocima derbiji igraju pred 200-tinjak gledatelja, ali u pravoj navijačkoj atmosferi - a istovremeno se na kontinentu utakmice Lige prvaka igraju pred praznim tribinama.

Odmor od korone?

Za žitelje europskih metropola primamljivo zvuči ideja godišnjeg odmora na Farskim Otocima - odmora od pandemije. Ali za taj put treba ipak uplanirati dosta vremena, toliko puno ustvari da za odmor i ne ostane baš puno dana.

Naime, trenutno na otoke ne smije kročiti nitko bez testa na koronu. Tko na Farske Otoke stiže zrakoplovom ili jedinim trajektom do Tórshavna, to je brod MS Norönna, koji prevozi i automobile, mora se testirati na koronu 72 sata prije dolaska u arhipelag. Test mora biti negativan. I onda, nakon dolaska, mora se ponovno testirati, a šest dana nakon toga još jednom. A između ta dva testa se mora u izolaciju. Sudeći po informacijama koje stižu iz vlade, ta će pravila na snazi ostati najmanje do 30. lipnja.