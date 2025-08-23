Povijest nas uči da se društva stalno mijenjaju, a s njima i zakoni. Ono što je u jednom razdoblju normalno, u drugom može izgledati potpuno nerazumljivo. Primjerice, nekada su bile uobičajene zabrane nošenja određenih boja odjeće ili posjedovanja knjiga, dok nam danas takva pravila djeluju bizarno. Ako zavirimo u budućnost, možemo pretpostaviti da će neki zakoni, oblikovani novim tehnologijama i društvenim vrijednostima, našim očima izgledati jednako neobično.

1. Zakon o digitalnoj osobnosti

S razvojem umjetne inteligencije i virtualnih avatara vjerojatno će se pojaviti zakoni koji će regulirati „digitalne osobe". U budućnosti bi svatko mogao imati pravnu obvezu registrirati svoj digitalni identitet, a možda čak i zaštititi virtualnog „dvojnika" od zloupotrebe. Našim generacijama zvuči čudno da bi avatari ili hologrami mogli imati pravni status, no buduća društva to bi mogla smatrati nužnim.

2. Zakon o klimatskoj odgovornosti pojedinca

Danas države i korporacije snose većinu odgovornosti za emisije stakleničkih plinova. No u budućnosti bi mogla postojati obveza da svaki građanin vodi osobni „ugljični račun". Prekomjerno korištenje automobila ili putovanja avionom moglo bi rezultirati kaznama, dok bi „ekološki pozitivno ponašanje" donosilo porezne olakšice. Današnjim očima to izgleda restriktivno, no za buduće generacije moglo bi biti logično pitanje opstanka.

3. Zakon o ograničenju bioloških modifikacija

Znanost već sada napreduje u području genetskog inženjeringa. U budućnosti će vjerojatno postojati zakoni koji će strogo određivati koliko ljudi smiju mijenjati vlastito tijelo. Zabrane bi mogle uključivati određene vrste nadogradnji mozga ili fizičkih sposobnosti, kako bi se spriječilo stvaranje „nadljudi". Nama je teško zamisliti da bi netko želio zabraniti mogućnost uklanjanja bolesti prije rođenja djeteta, ali buduća društva mogla bi se boriti s etičkim pitanjima koja ne poznajemo.

4. Zakon o pravu na privatnost misli

Ako tehnologija razvije uređaje koji mogu interpretirati moždane valove ili čak čitati misli, pojavit će se potreba za zakonom koji štiti „unutarnji svijet" pojedinca. Moglo bi biti ilegalno skenirati ili dijeliti nečije misli bez izričitog pristanka. Nama danas to zvuči kao znanstvena fantastika, no buduće generacije možda će takav zakon smatrati temeljnim ljudskim pravom.

5. Zakon o zabrani ljudske dosade

Čini se gotovo nevjerojatno, ali u društvu u kojem će zabava, stimulacija i umjetna iskustva biti dostupni na svakom koraku, možda će biti zakonski zabranjeno „ništarenje". Države bi mogle smatrati da je dosada gubitak produktivnosti i da je svaki građanin dužan sudjelovati u obliku „mentalnog angažmana". Nama to zvuči apsurdno, ali možda će budući zakoni pratiti logiku svijeta u kojem nitko ne smije „gubiti vrijeme".

Dakle, kao što rekosmo - ovo vam zvuči potpuno sumanuto... no, zakoni budućnosti sigurno će odražavati tehnologiju i vrijednosti koje mi tek naslućujemo. Digitalna osobnost, klimatska odgovornost pojedinca, zabrana genetskih modifikacija, zaštita misli i čak propisi protiv dosade - sve to danas izgleda čudno, no možda će za stotine godina biti sasvim normalno. Baš kao što se mi čudimo zakonima iz prošlosti, i naši će potomci gledati na nas i pitati se kako smo mogli živjeti bez pravne zaštite onoga što oni smatraju samorazumljivim.

Pa onda, dobrodošli u budućnost!