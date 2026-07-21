Istražujemo duboke korijene selektivne pravde, nejednakosti pred zakonom i razloge zbog kojih mali građani plaćaju punu cijenu, dok se veliki i moćni često izvlače bez posljedica.

Ustav Republike Hrvatske jasno propisuje da su pred zakonom svi građani jednaki. To je temeljni postulat svake moderne demokracije i pravne države. Ipak, svakodnevna praksa, novinski naslovi i gorka društvena zbilja često šalju potpuno drukčiju poruku. Dok obični građani ekspresno dobivaju ovrhe zbog neplaćenih računa za komunalije ili rigorozne kazne za sitne prometne prekršaje, afere teške milijune eura godinama se povlače po sudskim hodnicima. Zašto je u Hrvatskoj zakon na papiru isti za sve, ali se u praksi primjenjuje samo na nekima?

Pravosudni labirint i zastara kao pojas za spašavanje

Jedan od glavnih razloga za percepciju selektivne pravde leži u neučinkovitom i sporom pravosudnom sustavu. Moćni pojedinci s velikim financijskim resursima mogu si priuštiti vrhunske odvjetničke timove. Ti timovi savršeno koriste proceduralne pogreške, beskrajne žalbe i rupe u zakonu kako bi procese rastegnuli u nedogled.

U takvom sustavu, institut zastare postaje najjače oružje onih koji si to mogu priuštiti. Kada sudski postupak traje dulje od desetljeća, pravda gubi svoj smisao. S druge strane, prosječan građanin nema ni novca ni vremena za dugotrajne pravne bitke. On potpisuje priznanje krivnje ili plaća kaznu odmah kako bi izbjegao još veće troškove, što stvara jasan privid da zakon kažnjava samo "male ljude".

Politički utjecaj i institucionalna slabost

Drugi ključni faktor je nedostatak stvarne neovisnosti ključnih institucija. Iako su tijela kaznenog progona formalno neovisna, javnost opravdano sumnja u političke pritiske i nepotizam. Selektivna pravda počinje već u fazi istrage. Kada se zakoni primjenjuju ovisno o tome tko ima kakvu stranačku iskaznicu ili društveni status, povjerenje u sustav nepovratno propada.

Kada institucije žmire na nepravilnosti moćnika, a strogo treniraju strogoću na bakicama koje prodaju sir na tržnici, stvara se opasan društveni jaz. To dovodi do letargije, cinizma i masovnog iseljavanja mladih koji u domovini ne vide stabilnu i pravednu budućnost.

Može li Hrvatska prekinuti krug selektivne pravde?

Rješenje ovog problema zahtijeva radikalne reforme. Prvi korak je potpuna digitalizacija i transparentnost pravosuđa kako bi se točno vidjelo tko i zašto odugovlači procese. Potrebno je postrožiti pravila o zastari za kaznena djela protiv gospodarstva i službene dužnosti, tako da protok vremena više ne bude automatski spas za korumpirane.

Također, ključna je zaštita zviždača i jačanje neovisnosti sudstva od bilo kakve političke kontrole. Tek kada visoki dužnosnici i poduzetnici budu snosili brze i konkretne pravne posljedice za svoja djela, građani će ponovno povjerovati u sustav.

Zakon ne smije biti mreža koja hvata samo sitne ribe dok velike prolaze kroz nju. Hrvatska mora odlučiti želi li biti država vladavine prava ili država vladavine odabranih pojedinaca. Pravedno društvo nije luksuz, već osnovni uvjet za opstanak i napredak nacije.