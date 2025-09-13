Zahi Hawass, egipatski arheolog i bivši ministar za starine Egipta, desetljećima je fascinirao svijet svojim otkrićima vezanim uz piramide, mumije i grobnice faraona. Njegovo ime povezano je s nekim od najvećih arheoloških projekata 20. i 21. stoljeća.

No, uz svu tu slavu, često su ga pratile i senzacionalističke priče. Jedna od najčešćih je tvrdnja da Hawass zna kada će nastupiti „smak svijeta".

Odakle dolazi ta priča?

Priča se temelji na nekoliko faktora:

Misteriozni Egipat : Piramide i hijeroglifi oduvijek su privlačili mistične interpretacije, pa se svaki arheološki nalaz često povezuje s proročanstvima.

Maje i 2012. godina : U vrijeme kad se nagađalo o „kraju svijeta" prema majanskom kalendaru, mediji su tražili izjave poznatih znanstvenika. Hawass je često spominjan u kontekstu „tajnog znanja Egipta".

Teorije zavjere: Zbog njegove karijere i povezanosti s egipatskom vladom, neki su ga prikazivali kao „čuvara tajni" koje navodno ukazuju na kraj čovječanstva.

Što je Hawass zapravo govorio?

Hawass se više puta javno oglasio kako bi odbacio takve priče. Isticao je da egipatske piramide i spomenici nisu proročanstva o kraju svijeta, nego svjedočanstvo vjere starih Egipćana u vječni život nakon smrti.

Za njega, „kraj svijeta" nije arheološka tema, nego stvar religijskih i filozofskih vjerovanja. Njegov rad ostaje usmjeren na očuvanje baštine i otkrivanje povijesnih činjenica, a ne na predviđanja budućnosti.

Sve u svemu, tvrdnje da Zahi Hawass zna kada će biti smak svijeta nisu istinite. Radi se o mitu koji je nastao zbog spoja senzacionalizma i fascinacije drevnim Egiptom. Hawass je, zapravo, cijelu karijeru posvetio upravo suprotnom – razotkrivanju misterija i traženju povijesne istine.