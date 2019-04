Sneakerheadovi, ljubitelji tenisica, urbani kulturnjaci i kuleri Zagreba i čitave regije - imamo super vijesti za vas!

Zagreb dobiva svoj prvi Sneakeroom - Festival tenisica i ulične kulture koji će zagrebački Studentski centar učiniti mjestom na kojemu će se naći najveće face regionalne i svjetske sneaker kulture.

Cjelodnevno druženje zakazano je za subotu, 11. svibnja kada će u i oko Studentskog centra u Zagrebu brojni sneaker brendovi, sneakerheadovi, izlagači i ljubitelji sneaker kulture pokazati svoje kolekcije, modele i način života koji stoji iza pojma sneaker kulture.

Vjerujemo da ste već zapisali Sneakeroom u svoj kalendar, a ako se još uvijek dvoumite oko dolaska, evo nekoliko razloga zašto je dvojba suvišna:

1. Tenisice koje ćete vidjeti jednom u životu

Sneakerheadovi koji dolaze na festival donose dijelove svojih kolekcija koje vrijede više tisuća kuna, a neki od modela u njihovim privatnim zbirkama doista su "one of a kind".

DJ Umek i Andre Ljuština u Zagreb dolaze sa sefom iz kojeg će samo toga dana na dnevnu svjetlost izvući neke od najdragocjenijih modela koje posjeduju. Ne bismo vam preporučili da to propustite!

2. Premijerno ćete vidjeti neke od modela koje predstavljaju partneri festivala

Šuška se da Nike sprema novi model koji ćete po prvi puta moći vidjeti upravo na Sneakeroomu i to u corneru glavnih partnera festivala - Shooster & NOSSshopova.

Također, adidas, Rebook, Converse i Saucony izložit će modele koji će ovog proljeća i ljeta vladati gradskim asfaltima.

3. Povedite cijelu obitelj!

Sneakeroom je kids & pets friendly - ne samo to, za sve generacije, u suradnji s partnerima Graffiti na Gradele, održat će se radionice na kojima ćete moći naučiti tehniku crtanja grafita i korištenja sprejeva, a oni najmanji svoje će talente moći pokazati u tehnikama drvenih bojica i flomastera.

4. Na Sneakeroomu glazba svira cijeli dan i upad je free!

Iako će vas neke od kolekcija naših sneakerhead-ova ostaviti bez riječi, to ne znači da ćete dan provesti u tišini. Već od samih jutarnjih sati DJ-evi iz raznih europskih zemalja koje dovodi Fresh Island Festival pobrinut će se da uhvatite ritam prvog Sneakeroom doživljaja, a u večernjim satima čeka vas bogat line-up s poznatim hip-hop imenima. U dvorištu SC-a nastupit će Bolesna braća, Bad Copy, Stoka, Dregermajster, Buntai i još poneko ime iznenađenja. Cijeli je program potpuno besplatan za sve vas!

5. Cool stvari sa sneaker scene

Vrijeme je da malo oblikujete svoje bradu i brkove? Možete to napraviti na Sneakeroomu. Možda bi trebali obnoviti malo garderobu? Može, imamo i to. Na putu do SC-a prolila vam se kava po tenisicama? Ne očajavajte, riješit ćete i to.

Izlagači koji će na Sneakeroomu predstaviti svoje male urbane brandove, gaming platforma i još mnogo sadržaja čekaju vas cijeli dan u predvorju Kina SC.

Treba li vam još razloga za doći na Sneakeroom 11. svibnja...?

Za više informacije pratite službene stranice i budite u toku na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)